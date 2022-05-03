美自走砲軍售案無疾而終　江啟臣：終究只是張台灣牌？

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江啟臣表示，三月中傳出美國要求在我國友邦帛琉主辦第7屆「我們的海洋」（OOC）大會，我方派出的代表團必須低調；現在軍事採購，又不斷遷就賣方，變更需求，「台美關係，在美中關係下，終究只是張台灣牌？還是仍有對等的主動權？」
江啟臣表示，美、中、台三邊關係息息相關，國際社會沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益。蔡政府讓台灣在美中間成為籌碼、棋子的角色越來越吃重，包括來自波音的商業訂單要求，已宣布的軍售案可以喊停，外交工作必須趨於低調。當台灣在美中台三邊關係中逐漸失去自主角色與地位，現在的執政者，是否還有能力捍衛我國家利益？
根據民意機構提出最新民調，詢問國人「如果有一天中共（中國）出兵攻打台灣，您相不相信美國會派兵協防台灣？」結果發現，36％國人相信美國會派兵協防台灣，但有高達54%國人不相信。若比較2020年9月迄今4次調查，台人對美國是否派兵協防態度，出現大幅轉變，俄烏戰爭發生前，有60%以上的國人認為美軍會派兵協防台灣，開戰後不相信者則飆升至54%以上。江啟臣說，「這難道也是蔡政府口中的認知作戰嗎？」
江啟臣感嘆，如今民心思變，真正的好朋友要有實際的行動展現相挺的力道。在「堅若磐石」的光芒下，國人不願只是看到一些口惠而實不至的對台作法，人民會看、會聽，對於台美關係的變化，心中自有判斷，這些事實與認知，不是政府運用大內宣就能掩蓋。提醒政府，台美關係堅若磐石，不應該只是口號，應該建立在實質的互惠互利關係上，不是照單全收，予取予求，自我的國家利益，才是最重要的考量。