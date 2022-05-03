高市今發送快篩試劑兌換券 1.5萬戶低收入戶及街友受惠
「低收入戶都是甘苦人！」高雄市長陳其邁決定針對1萬5千低收入戶發放快篩試劑兌換券，自今（3）日起發放，裡面還有給家戶一封關懷信，以實際行動告訴經濟弱勢民眾，防疫路上有高市府陪伴大家一起安心健康地渡過。其中低收入戶由里長發放快篩試劑兌換券，憑健保卡和兌換券至藥局可免費領取快篩試劑，列冊街友則由社會局社工直接發放快篩試劑。
陳其邁表示，快篩試劑兌換券昨天已配送至苓雅等17區區公所，餘21區快捷郵件寄送今天上午送達，再由各區里長們協助發送，低收入戶拿到後，記得帶著「快篩試劑兌換券」及「健保卡」，至社區藥局就能兌換；藥局依中央家用快篩實名制系統登記處理，高市共有524家藥局配合。
至於，列冊街友則是由高市街友服務中心社工協助，直接發放「快篩試劑」。三民及鳳山街友服務中心陸續於街友服務中心、高市各大公園等定點外展服務場所及街友常聚集之地點將免費「快篩試劑」發放給列冊街友，同時也向現場街友進行衛教宣導，提醒街友持續遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩，共同對抗疫情。快篩試劑資源得來不易，高雄限定兌換券特別展現高雄市政府對弱勢的關懷，也讓弱勢的市民朋友更安心。
社會局提醒市民朋友，當出現呼吸道不適症狀，或有可能跟確診者接觸，可使用快篩試劑初步檢測。若檢測陽性也請不用慌張，可與高雄市政府衛生局防疫專線（07-7230250）聯繫，並將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，戴好口罩（請勿搭乘大眾運輸工具），攜帶至本市社區採檢院所交給院所人員進一步檢測。再次感謝市民朋友在防疫路上的配合，也請大家持續留意家人及自己身體狀況，高雄市政府也將陪伴市民朋友安心健康度過疫情。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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