賽珍珠辦新住民研究論文獎助計畫　補助博士5萬、碩士3萬

長期致力於改善弱勢新住民家庭處境的台北市賽珍珠基金會，為深化外界對新住民議題的了解，舉辦「2022新住民研究論文獎助計畫」，鼓勵優秀國內博、碩士研究生進行新住民相關議題的研究，碩、博士論文最高可分別獲得3萬及5萬元獎助金。賽珍珠基金會表示，論文獎助目的在於鼓勵優秀國內博、碩士研究生進行新住民相關議題研究，並透過各項研究內容分享，使基金會與各組織強化未來服務內容與方向。此外，期盼透過得獎者論文成果分享，使學界和社會大眾能更關注新住民議題，同時提供政府和民間各單位對於新住民政策及協助方案的相關參考。





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只要是國內公私立大專院校畢業的博、碩士研究生，以台灣新住民及其家庭相關的研究議題，包括生活適應、就職、社會參與、福利服務、文化、政策等主題，學位論文須於申請截止日前三年內通過論文口試（即108至110學年度的畢業論文），就可提出申請。賽珍珠基金會指出，將評選出1名博士論文及3名碩士論文，博士論文可獲得5萬元及獎狀，碩士論文可獲得每名3萬元及獎狀。





獎助計畫申請期限自111年5月3日至111年8月31日止，賽珍珠基金會將於111年10月31日於官網及臉書粉絲專頁公告得獎者名單，並於公布後陸續以E-mail個別通知申請者最終結果，歡迎國內碩博士踴躍報名。



