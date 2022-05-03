中共20大前推展周邊外交　中防長連訪5國籲警惕境外勢力

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據中媒《環球網》指出，魏鳳和上個月與奧斯汀通話，對話中針對中美關係、台海局勢與烏克蘭局勢進行意見交換，並稱「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響」，同時強調雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。
此後，魏鳳和便前往廣西與越南邊境，與越南國防部長潘文江出席「中越第七次邊境國防友好交流活動」。魏鳳和在會談時指出，中越有著「同志加兄弟」的深厚友誼，除了提醒疫情防控外，針對戰略溝通也向越南喊話要解決海上分歧，「防範域外國家干擾破壞，推進南海合作，共同維護好南海和平穩定局面」。
接著前往哈薩克會見總統托卡耶夫，哈薩克總統強調「哈中已成為永久全面戰略伙伴」，雙方將不斷加強維和行動、聯合演習、人才培訓、軍事技術等領域務實合作；魏鳳和則體現北京對哈薩克的重視，強調北京當局堅決反對境外勢力於哈薩克策動的「顏色革命」，強力支持哈薩克採取有力行動維護國家社會安穩，「要警惕有的大國插手中亞，干擾破壞中亞地區安全」。
魏鳳和下一站造訪土庫曼，並與土國總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫會面，土庫曼總統指出，中國是土國最大貿易伙伴之一，還有1400多名土庫曼留學生在中國，雙邊關係穩定且密切，雙方就烏克蘭、阿富汗等問題交換意見，魏鳳和則稱北京將堅定支持土庫曼的「永久中立地位」，支持當局走「符合本國國情的發展道路」，並反對「外部勢力干涉土國內政」。
而在與伊朗總統萊希、阿曼國防事務副首相謝哈卜親王會面時，也提到願意與兩國建立穩定、團結的國際關係，並堅定支持當局維護國家主權獨立，同時警惕外國「插手中東事務，破壞地區和平穩定」。
據上述行程看來，魏鳳和本次出訪行程多半為穩定中國與南海、中東、中亞等國關係，先是聲明支持當局進行「穩定社會安全」的作法，也警惕境外勢力、外國試圖「干擾內政」。
搭配此前中國國務委員兼外交部長王毅大動作造訪尼泊爾、阿富汗、巴基斯坦和土耳其伊斯坦堡，甚至出訪印度，可以見得在俄烏戰爭牽動全球關係下，美歐及日、韓等印太同盟國家關係日漸穩固，中國有意尋求重新調整戰略，以「周邊外交」為貫穿2022年全年的外交工作主線，有意成為區域霸主。
不過位於東京的譚普大學（Temple University）國際事務專家查特蘭德（Benoit Hardy-Chartrand）認為，多數國家仍不樂見中國掌控區域，而是期盼美國在印太繼續維持強大存在，北京能否順利解決東協國家維持「戰略獨立自主」不選邊態度、日韓與中關係緊張等議題，才是強化中國影響力的要點。