（11:12更新：新增許藍方回應）「性學博士」許藍方今（16）日遭週刊爆料，疑似介入「鮑魚王子」施冠伸與女星陳柏渝的3年戀情，雖然她經紀公司出面否認，但此事仍引發關注。而許藍方揹上「小三罵名」也非首次，她2021年遭控介入已婚醫師學長康鈞尉的婚姻，被劉姓正宮提告，最終許藍方遭法院判決須賠償康妻50萬元，她認賠選擇不再上訴。
許藍方遭控當小三 被法院判賠50萬元
許藍方曾與已婚的康鈞尉發生婚外情，康妻發現兩人過從甚密，隨即蒐集相關證據並向法院提起民事訴訟，怒告許藍方侵害配偶權。案由台北地方法院審理，法官檢視雙方通訊軟體對話紀錄，發現兩人不僅頻繁傳送「愛你」、「想你」，還有露骨對話提到「緊實」、「高潮」等字眼。
加上兩人曾多次單獨外出與入住飯店，法院最終認定許藍方與康鈞尉的行為已破壞他人婚姻圓滿，於2022年7月判處許藍方須賠償康妻50萬元新台幣。許藍方當時雖持續否認，強調沒介入他人婚姻，對話紀錄是偽造的，但她考量到身心煎熬與社會資源消耗，最終對外宣布選擇不再上訴，直接賠錢。
許藍方曖昧王少偉多年 曾同遊日本被抓包
而這場小三風波落幕後，許藍方則與男星王少偉被發現互動密切，兩人不僅在台灣多次被目擊私下聚餐、溫馨接送，也曾一起到日本旅遊，在相同地點拍照打卡。王少偉也公開表示過對許藍方有好感：「我們現在相處非常舒服。」但雙方始終沒公開交往，關係只停留在「友達以上、戀人未滿」。
許藍方否認牽扯鮑魚王子：沒私下見過面
對於許藍方和施冠伸的緋聞，經紀公司今日則出面回應：「之前的羽球公益活動一直都是由公司聯繫處理，博士完全沒有他的私人聯繫方式，也從未聯繫過。」許藍方本人也否認：「我沒有這個人的聯繫方式，也沒有私下見過這個人，覺得這個新聞的出現有點莫名其妙。」
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許藍方曾與已婚的康鈞尉發生婚外情，康妻發現兩人過從甚密，隨即蒐集相關證據並向法院提起民事訴訟，怒告許藍方侵害配偶權。案由台北地方法院審理，法官檢視雙方通訊軟體對話紀錄，發現兩人不僅頻繁傳送「愛你」、「想你」，還有露骨對話提到「緊實」、「高潮」等字眼。
加上兩人曾多次單獨外出與入住飯店，法院最終認定許藍方與康鈞尉的行為已破壞他人婚姻圓滿，於2022年7月判處許藍方須賠償康妻50萬元新台幣。許藍方當時雖持續否認，強調沒介入他人婚姻，對話紀錄是偽造的，但她考量到身心煎熬與社會資源消耗，最終對外宣布選擇不再上訴，直接賠錢。
而這場小三風波落幕後，許藍方則與男星王少偉被發現互動密切，兩人不僅在台灣多次被目擊私下聚餐、溫馨接送，也曾一起到日本旅遊，在相同地點拍照打卡。王少偉也公開表示過對許藍方有好感：「我們現在相處非常舒服。」但雙方始終沒公開交往，關係只停留在「友達以上、戀人未滿」。
許藍方否認牽扯鮑魚王子：沒私下見過面
對於許藍方和施冠伸的緋聞，經紀公司今日則出面回應：「之前的羽球公益活動一直都是由公司聯繫處理，博士完全沒有他的私人聯繫方式，也從未聯繫過。」許藍方本人也否認：「我沒有這個人的聯繫方式，也沒有私下見過這個人，覺得這個新聞的出現有點莫名其妙。」