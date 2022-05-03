AZ與mRNA疫苗真實數據審查！預防住院及死亡保護力等效
國內本土新冠肺炎疫情延燒，確診個案爆量增加，近期疫苗施打又成為熱門話題，目前國內接種疫苗大多以mRNA為主，不過早期比較多人施打的AZ疫苗，其實在預防住院及死亡的保護力也相當優異。日前一項召集亞洲專家小組針對全球79個真實世界數據的審查分析出爐，台灣也有3位權威醫師受邀參與審查，包含衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長暨馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌醫師、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長暨衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬醫師，比較全球最廣泛使用的AZ疫苗與mRNA疫苗，在施打2劑後，預防住院及死亡具有相同的保護力。
台灣阿斯特捷利康今（3）日指出，由約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院和國際疫苗獲取中心共同開發、深具國際公信力與影響力的「VIEW-hub」平台，從平台上擷取數據，比較全球最廣泛使用的COVID-19疫苗，包含AZ疫苗和mRNA疫苗，在施打2劑後，預防住院（AZ約92.5%; mRNA約91.3%）及死亡（AZ約91.4%; mRNA約93.3%）上皆提供等效的保護力，不分年齡皆沒有統計差異。雖然在審查時所獲得的數據與Delta和更早的變異株相關，但從較新的統計數據發現，對於Omicron的嚴重感染者也有相同的保護力。
AZ 疫苗是由牛津大學所研發，它使用一種複製缺陷型黑猩猩病毒載體研製而成，該載體是一種普通感冒病毒（腺病毒）的弱化版本，其中含有SARS-CoV-2 病毒棘蛋白遺傳物質。接種疫苗後，會產生表面棘蛋白，一旦人體感染SARS-CoV-2病毒，它會啟動免疫系統攻擊SARS-CoV-2病毒。在過去的40年間，科學家一直使用這種疫苗技術來對抗其他傳染病，如流感、伊波拉病毒和愛滋病毒。
目前AZ疫苗已在超過125個國家獲得有條件上市或緊急授權使用，被世界衛生組織列為緊急使用名單，並透過COVAX加速交付給144個國家。
越南牛津臨床研究部主任Guy Thwaites教授表示：「過去一年，COVID-19疫苗對於挽救生命以及幫助東南亞國家恢復正常生活至關重要。我們的專家審查發現，AZ 疫苗以及mRNA疫苗提供同等的高標準保護力以預防危及生命。對於國家的政策制定者來說，這是很重要的參考資訊，將有助於他們為未來12個月內制定最佳的COVID-19疫苗部署策略。」
台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌醫師也說：「COVID-19疫苗的有效性常被誤解為施打之初的抗體反應，從這份審查分析來看，雖然疫苗的初始抗體反應水準可能有所不同，但在預防人們住院或死亡的保護力卻是相當的。」
這次審查的79項真實世界數據比較了AZ疫苗和mRNA疫苗的有效性數據，特別是BNT 162b2和mRNA-1273。VIEW-hub平台目前並非設計用於蒐集疫苗的安全性數據，因此無法進行類似的安全性比較。
阿斯特捷利康及其全球合作夥伴，已向180多個國家提供逾29億劑AZ疫苗，其中約有2/3是交付給中低收入國家。估計AZ 疫苗已協助全球預防約5,000萬COVID-19感染案例、500萬起住院治療案例，並挽救逾100萬人免於因COVID-19失去生命。