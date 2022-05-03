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你快篩戳對了嗎？醫師一圖教正確方向：戳破了就進腦袋

▲醫師提醒快篩時，千萬不要沿著鼻骨向斜上前進，不要用眉心或眼睛為假想方向前進，這個方向是頭顱骨底部，戳破了就進入腦袋。（圖／翻攝柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師粉專）
▲醫師提醒快篩時，千萬不要沿著鼻骨向斜上前進，不要用眉心或眼睛為假想方向前進，這個方向是頭顱骨底部，戳破了就進入腦袋。（圖／翻攝柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 13:17:342022-05-03 13:20:11

疫情持續升溫，不僅大人需要快篩保護自己，不少家長也需要幫小孩做快篩檢測，但你有做對嗎？兒科醫師陳木榮在臉書PO出一圖，解釋正確快篩方式，強調「千萬不要沿著鼻骨向斜上前進，不要用眉心或眼睛為假想方向前進，這個方向是頭顱骨底部，戳破了就進入腦袋」，讓爸媽大讚相當實用。

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陳木榮在粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文呼籲，在家裡自己快篩，請放一面鏡子在面前，頭稍微往後仰，棉支進去鼻孔裡面之後，棉支呈現水平或微斜下狀態，跟口腔頂部平行向內緩緩前進，也可以用「耳朵為假想方向」，前進到需要的深度。如果是幫別人快篩，也是同樣的角度方向。

陳木榮強調，千萬不要沿著鼻骨向斜上前進，不要用眉心或眼睛為假想方向前進，「這個方向是頭顱骨底部，戳破了就進入腦袋」，特別是年紀越小的孩子，動作盡量輕柔，角度拿捏正確，真的不要大力硬戳。

陳木榮也指出，家用快篩可以不用進很深，通常都是「2公分」左右，最重要是角度方向還是要正確。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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