疫情持續升溫！Ella高雄開唱延期 還有同天的他也是
台灣疫情持續升溫，每天的確診數都破萬，因此從上個月底開始，許多原本要舉辦的大型演唱會紛紛宣布延期，包含原定這個月要在台北小巨蛋開唱的徐若瑄、周興哲等。今（3）日稍早原本要於5月28日在北流、高流開唱的品冠、Ella也都宣布活動延期。
Ella陳嘉樺「艾拉秀」高雄場的主辦單位發出延期公告：「近期疫情持續影響，經主辦單位慎重評估後，為保障觀眾歌迷及相關工作人員的健康安全，團隊決定將5月28日在高雄流行音樂中心ELLA陳嘉樺「艾拉秀高雄場」延期至2022年8月20日於原場地舉辦。誠摯籲請大家落實相關防疫措施，照顧好自己與身邊的家人朋友，期盼彼此平安健康，快樂的相聚高流️。」
除了「艾拉秀」宣布延期外，與該活動同一天，在北流開唱的品冠，也在稍早公布延期，主辦單位表示：因近期國內疫情急遽升溫，非常遺憾宣布原定5月28日於台北流行音樂中心舉辦之《品冠 不如我們今天見 巡迴演唱會 台北場》，決定延期舉辦。對於演出的變動我們深感遺憾，但防疫優先，請大家體諒與理解，對於造成已購票觀眾的不便，我們致上誠摯的致歉。」而品冠演唱會的延期日期還沒確定，主辦方將會盡快公布最新的日期。