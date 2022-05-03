COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疫情持續升溫！Ella高雄開唱延期　還有同天的他也是

▲Ella高雄開唱延期。（圖／NOWnews資料照）
▲Ella高雄開唱延期。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-05-03 14:00:36

台灣疫情持續升溫，每天的確診數都破萬，因此從上個月底開始，許多原本要舉辦的大型演唱會紛紛宣布延期，包含原定這個月要在台北小巨蛋開唱的徐若瑄、周興哲等。今（3）日稍早原本要於5月28日在北流、高流開唱的品冠、Ella也都宣布活動延期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ella陳嘉樺「艾拉秀」高雄場的主辦單位發出延期公告：「近期疫情持續影響，經主辦單位慎重評估後，為保障觀眾歌迷及相關工作人員的健康安全，團隊決定將5月28日在高雄流行音樂中心ELLA陳嘉樺「艾拉秀高雄場」延期至2022年8月20日於原場地舉辦。誠摯籲請大家落實相關防疫措施，照顧好自己與身邊的家人朋友，期盼彼此平安健康，快樂的相聚高流️。」

▲Ella原本要在5月28日在高雄舉辦「艾拉秀」，因為疫情關係延期。（圖／寬魚國際、勁樺娛樂提供）
▲Ella原本要在5月28日在高雄舉辦「艾拉秀」，因為疫情關係延期。（圖／寬魚國際、勁樺娛樂提供）
除了「艾拉秀」宣布延期外，與該活動同一天，在北流開唱的品冠，也在稍早公布延期，主辦單位表示：因近期國內疫情急遽升溫，非常遺憾宣布原定5月28日於台北流行音樂中心舉辦之《品冠 不如我們今天見 巡迴演唱會 台北場》，決定延期舉辦。對於演出的變動我們深感遺憾，但防疫優先，請大家體諒與理解，對於造成已購票觀眾的不便，我們致上誠摯的致歉。」而品冠演唱會的延期日期還沒確定，主辦方將會盡快公布最新的日期。

▲品冠演唱會宣布延期。（圖／種子音樂提供）
▲品冠演唱會宣布延期。（圖／種子音樂提供）

羅志祥豪宅內部曝光　華麗衣物間根本精品店

被「身價2.5億天團」看上　與陳芳語連結10年緣分

4點反擊《女力》男星！女友弟怒控「姐姐被囚禁還下跪」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀