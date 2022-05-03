疫情升溫校園游泳課　中市府：評估中

台中市議會今(3)日進行教育文化業務質詢，市議員何文海表示，疫情即將來到高峰，有家長向他反應，有些學校依然在體育課時上游泳課，家長擔心游泳池為密閉空間，也勢必拿下口罩下水，會不會造成學生群聚傳染的高風險，要求教育局未雨綢繆的規劃。 教育局副局長葉俊傑表示，據了解，目前六都只有一都停止，市府會目前評估中。

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何文海說，台灣疫情升溫，台中市學校防疫規範，有沒有標準的作業流程？是否有完善的規劃？他指出，有家長反應，有些學校依然在體育課時上游泳課，擔心游泳池密閉空間，也勢必得拿下口罩下水，會不會造成學生群聚傳染的高風險，教育局應針對學校課程的防疫政策，有更完善及未雨綢繆的規劃。

另外，何文海指出，目前台中市校園內雖有提供飲水機，但飲水機設備老舊以及維護保養是否確實，學生在校飲用水是否安全更讓人擔憂。市政府在111年編列預算980萬元改善學校老舊飲水設備，以每二班配置一台飲水機，計補助133所學校858台飲水機並持續要求學校依照「飲用水管理條例等相關規定」，確保學生飲用水安全。

何文海表示，市政府編列一次性預算，將台中市校園老舊飲水機全部更新，但是飲水機的後續保養更為重要，不是單純換新機就可以解決問題，飲水機後續的濾心更換才是重點，台中市政府這種一次性的預算，如果後續沒有編列相關經費，是不是要由學校自費更新濾心等相關耗材，那經費窘困的學校要如何依照「飲用水管理條例等相關規定」維持水質安全。

何文海要求，市政府應該有長遠的規劃，每年定期編列預算更新學校內飲水機濾心與耗材，以維護學校內飲用水品質，達到維持校園飲用水衛生標準，讓學童喝得安心，家長也能放心。

教育局副局長葉俊傑表示，針對游泳教學，市府有與七大家長團體進行座談討論，據了解，目前六都只有一都停止，而游泳課是學生繳費，學校與游泳業者簽訂契約配合，市府會再評估疫情狀況，於更換契約時再討論，目前評估中。