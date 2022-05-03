中症+18、重症+7！死亡增5例　全未接種疫苗

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，本土確診數增23102例，其中有18人為中症、7人為重症，5人死亡，醫療應變組副組長羅一鈞對此表示，這5位都是70多歲以上的長者，為4男1女，均無接種過新冠疫苗，也都有慢性疾病，包括糖尿病、中風、神經系統疾病，有兩位是80多歲長期臥床的長者。
羅一鈞說明，死亡個案的死因，多為合併呼吸衰竭、敗血性休克、癲癇等原因，都沒有接種過疫苗，因此據統計，目前這波疫情死亡的23位個案中，有12人是完全沒接種過的，占比52%，有4位只打一劑、有5位打過兩劑、有2位打過三劑，占比分別為17%、22%、9%，估計過半數的確診者未接種疫苗，超過七成（69%）是未完整接種。
羅一鈞也補充表示，死亡個案中，有2人使用默沙東新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）治療，該藥物可用在輕症、無症狀、高風險或中重度，並不是說到中症才可以用，先前剛發病用作為預防，通常都是有使用鼻胃管病患，而它跟輝瑞藥相比，管灌的民眾都可以使用莫納皮拉韋來進行預防變重症。
羅一鈞也再次呼籲，長者應盡快接種疫苗，來降低中重症跟死亡風險。（編輯：林莞茜）
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