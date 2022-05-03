綠營初選民調在即　多國新住民錄製母語拜票

民進黨台中市議員初選民調在即，有多位新住民朋友支持市議員周永鴻，以母國語言越南語、印尼語和柬埔寨語為他錄製宣傳小蜜蜂語音。今 (3) 日新住民朋友陪同他站路口，希望能吸引選民支持及認同。

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市議員周永鴻說，過去擔任民政局長時認識一群新住民朋友，得知他被居家隔離後，向他建議用自己母國語言錄製宣傳語音放送，讓更多新住民知道民調初選時間，屆時能在家幫忙顧電話支持，幫助他民調順利過關。

新住民朋友當中，來自柬埔寨的春小姐、越南的裴小姐和來自印尼的林小姐，陪同周永鴻站路口和上班民眾問好，同時和自己的宣傳錄音小蜜蜂相見歡。三位新住民朋友聽到自己的錄音在潭雅神放送，雖然有點害羞，但特別用母語印尼語「 melega 」、柬埔寨語「 quandro 」和越南語「 tsunhsuan 」帶著議員喊「當選」。

林小姐說，周永鴻在擔任民政局長時就提供新住民很多幫助，也常和他們有互動。今天周議員還記得自己的兒子已經讀完大學，關心他的近況。

裴小姐則說，他跟朋友們知道最近周永鴻要初選，又看到他被居家隔離的新聞後，就希望能幫得上忙。

春小姐表示，他們獻聲用母國語言錄音，就是希望讓更多新住民看到他認真。