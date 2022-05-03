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燒臘便當藏「1問題」！眾人點頭全認：幾乎每家都這樣

▲燒臘便當有1狀況，眾人點頭全認：「幾乎每家都這樣」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲燒臘便當有1狀況，眾人點頭全認：「幾乎每家都這樣」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 15:09:08

港式燒臘便當是許多老饕喜愛的美食，可近期有位民眾在網路上坦言，自己買了一個主食極為美味的燒臘便當，可裡頭的配菜卻都讓他食不下嚥，文章發出後，竟引起一眾網友同意，並認為「燒臘店的配菜普遍都不好吃」，而見多識廣的網民則揭開可能原因。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，他說明自己購買一個燒臘便當，照片中能看到除了主食肉片外，配菜也附有青椒、蒸蛋、洋蔥絲和青菜，他評論「這是一家菜超級難吃，但是肉超級好吃的燒臘店」。

▲原PO表示買到了一個擁有超好吃肉的燒臘便當，但裡頭配菜相當不合胃口。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲原PO表示買到了一個擁有超好吃肉的燒臘便當，但裡頭配菜相當不合胃口。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
該文發出後，不料竟引起眾多網友共鳴，皆認同配菜不及格為燒臘店的普遍問題「燒蠟店的便當，我買過的配菜都很爛」、「很多燒臘店都這樣，菜都是爛到爆」、「好像都這樣，專精在主菜上。我們這邊有一家燒臘的鴨也是超好吃，至於青菜都隨便炒一炒，幾近無調味甚至還很生。地獄廚神都要說：你炒的菜生到還在進行光合作用！」、「確實都是這樣，所以我都點筍乾、豆腐這類比較不雷的，再加辣椒」。 

有人則點出主因，為香港的燒臘飯普遍都不配菜「合理啊，菜好吃的話可能要改叫燒菜店之類的」、「這才是道地港味啊，在香港要吃配菜要另外單點的，而且通常只有油菜」、「因為香港是沒有配菜的」、「你一定沒吃過香港的，叉燒拼燒肉飯就這樣沒菜，那坨蔥是靈魂」。 （編輯：李惠婷） 

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