網購快篩試劑未獲核准？陽性可否認列　陳時中回應了

國內本土疫情持續延燒，家用快篩試劑供不應求，指揮中心為此推動快篩實名制，不過近來網路卻商家販售快篩試劑，引發品質與有效性疑慮，對此，指揮官陳時中今（3）日在疫情記者會上表示，有通過醫材的品牌會被認可，如果陽性去做PCR是可以的。
近來網路上開始有商家在販售家用快篩試劑，網友質疑若採檢陽性，去醫療院所進行PCR時是否可被認列？陳時中在今日疫情記者會被問及相關議題時表示，拿去給醫療院所是無法分別快篩在哪裡買的，但只要是有通過醫材的品牌都會被認列，陽性的話，就是品牌符合醫材症品牌就可以。
至於有民眾反應去診所看診時，有類似症狀醫師卻無進行篩檢，相關流程是否有問題，醫療應變組副組長羅一鈞則指出，社區當中不是只有新冠病毒，還有其它上呼吸道或發燒病毒跟細菌，第一線醫師有專業判斷，若認為不需要篩檢，指揮中心這邊都尊重。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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