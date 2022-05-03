傳6月全面免居隔！陳時中鬆口：有規劃 免戴口罩要再等
本土疫情仍蔓延，今（3）日有消息傳出，6月有機會「全面免居隔」，中央預計只要我國第三劑施打率衝至7成以上，中重症率抑制不上揚，未來將全面以「打滿第三劑加快篩」，取代現行的居家隔離措施；對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「確實有相關規劃」，將再和國人報告。
針對「快篩陽性是否視同確診」的話題，依然熱議，陳時中今天表示，快篩就認定是陽性，有很多相關法律問題，專家認同居家檢疫和居家隔離的人，「快篩陽性經過醫師診治，就可以判斷是陽性」，因為居家隔離的人，陽性的可能性大增，但現在恐怕一般民眾沒辦法用這樣的方式。
陳時中指出，目前專家正在討論用什麼樣的方式最適合，但因為快篩不是PCR，所以相關程序還要仔細討論流程並送簽呈。
另外，陳時中也說，隨著自然感染與疫苗覆蓋率變高，相關行為限制、生活限制會放寬來，口罩部分可能需要待久一點，比其他放寬慢一些些。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。