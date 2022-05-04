COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／移動端最接近3A！次世代動作手遊《極無雙2》上線

▲《極無雙》從細節到整體，從初代到2代，極致的追求，是不變的初心。（圖／品牌提供）
▲《極無雙》從細節到整體，從初代到2代，極致的追求，是不變的初心。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-04 11:04:14

三國革新動作手遊《極無雙2》已正式上線。《極無雙2》是極無雙系列IP的第二代全新作品，其初代IP已上線5年，在全球累積擁有數千萬玩家，是三國系列動作手遊中難得一見的清流。而此次《極無雙2》更是蓄勢待發，以在行動端最接近3A大作的品質，力爭青出於藍，帶來全面升級的戰鬥體驗和令人耳目一新的視覺衝擊！

我是廣告 請繼續往下閱讀
畫質全面升級　單角色製作平均耗時7個月

為了讓畫質全面升級，《極無雙2》採用次時代PBR渲染，實現了豐富多彩的真實材質效果，遊戲內每位武將的服裝材質、武器紋路等，都是細緻考究，精心刻畫，這讓武將的模型面數達到了市面上頂尖水平。也因此，遊戲內的武將單角色製作耗時7個月。此外，遊戲內還原了50多個經典的三國大場景，這些場景與整體的即時光影、動態天氣、高霧及水深效果等相互配合，讓三國時期的風土人情從想象跨入到了現實。

從細節到整體，從初代到2代，極致的追求，是不變的初心。

誠意全面升級　登入即領極品武將大喬

開服好康絕不敷衍，登入即領取大喬。作為曹操詩中“銅雀春深鎖二喬”的主角之一，大喬的美貌可以說是古今皆知。不过，如果你以為大喬除了美貌一無是處，那就錯了。大喬還是一位前期非常值得培養的全能型武將——遠程攻擊，兼顧AOE範圍傷害和位移，無論是PVP還是PVE，都能成為絕對核心！

開服活動全面升級　參與即可獲得超極品武將大禮包！

開服活動重磅加碼，只要完成相關任務，就能帶走超極品武將趙雲和他的限定武器外觀、定制造型和專屬坐騎！作為三國名將的趙雲，擁有三段位移和強力的眩暈控制，對大多數武將都有克制作用，是名副其實的武神！只要悉心培養，相信各位不日便能在《極無雙2》中建功立業，書寫一段傳奇！

除了贈送武將、時裝造型和坐騎，《極無雙2》還有超多抽卡券和海量培養材料免費送，現在登入，更能搶佔先機呦！

玩法全面升級 公平競技　不拼戰力拼操作

公平競技是《極無雙2》的一大特色玩法，不拼戰力，只拼操作與戰略。遊戲內支持1V1、3V3以及公平BOSS戰等多種玩法，無論是PVP還是PVE，都能满足你的喜好。在公平玩法下，所有的戰力資料都會被平衡到同一水平線，參與的每位玩家都站在同一起點，發揮才能鬥智鬥勇，只有奮戰到最後一刻，才能揭曉勝者面紗！

社交全面升級　最高百人即時團戰

要說遊戲內最爽快的內容，就不得不提勢力玩法，在《極無雙2》中，你可以和志同道合的好友一起組建勢力，也可以選擇加入其他勢力認識更多朋友。加入勢力後就能體驗到一系列豐富的玩法，如勢力共建、合縱連橫、上林宴、魔將來襲、勢力爭霸等，這些玩法在提供豐厚獎勵的同時，還能加深你和夥伴的羈絆，成為彼此最強有力的後盾，一起並肩作戰！

此外，作為勢力玩法最重要的一項，60V60的勢力爭霸玩法也是絕對不容錯過的，在勢力與勢力的對抗過程中，攻城車、投石車、箭塔等攻城道具齊上陣，你可以選擇操控攻城器械，也可以選擇衝鋒殺敵，當然，你還可以發揮才智，成為制定戰術的軍師，總之，樂趣多多，值得體驗！

不懼挑戰，吾即無雙！三國革新動作手遊新作《極無雙2》（iOS / Android）現已全平臺上線，即刻下載，全面開戰！

更多遊戲資訊，歡迎前往《極無雙2》官網與官方社群瞭解詳情！

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newtypegames.dl2hmt

App Store：https://apps.apple.com/tw/app/id1580670593

Facebook：https://www.facebook.com/dl2game/

官方網站：https://dl2hmt.newtypegames.com/

避免手遊課金大破財　中市府：善用手機帳單代收限制

邊玩邊賺手遊違法？韓國要求蘋果、谷歌應用程式商店下架

耽溺手遊上網　中國民眾近6成5睡不滿8小時

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀