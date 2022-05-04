特企／移動端最接近3A！次世代動作手遊《極無雙2》上線

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為了讓畫質全面升級，《極無雙2》採用次時代PBR渲染，實現了豐富多彩的真實材質效果，遊戲內每位武將的服裝材質、武器紋路等，都是細緻考究，精心刻畫，這讓武將的模型面數達到了市面上頂尖水平。也因此，遊戲內的武將單角色製作耗時7個月。此外，遊戲內還原了50多個經典的三國大場景，這些場景與整體的即時光影、動態天氣、高霧及水深效果等相互配合，讓三國時期的風土人情從想象跨入到了現實。
從細節到整體，從初代到2代，極致的追求，是不變的初心。
誠意全面升級 登入即領極品武將大喬
開服好康絕不敷衍，登入即領取大喬。作為曹操詩中“銅雀春深鎖二喬”的主角之一，大喬的美貌可以說是古今皆知。不过，如果你以為大喬除了美貌一無是處，那就錯了。大喬還是一位前期非常值得培養的全能型武將——遠程攻擊，兼顧AOE範圍傷害和位移，無論是PVP還是PVE，都能成為絕對核心！
開服活動全面升級 參與即可獲得超極品武將大禮包！
開服活動重磅加碼，只要完成相關任務，就能帶走超極品武將趙雲和他的限定武器外觀、定制造型和專屬坐騎！作為三國名將的趙雲，擁有三段位移和強力的眩暈控制，對大多數武將都有克制作用，是名副其實的武神！只要悉心培養，相信各位不日便能在《極無雙2》中建功立業，書寫一段傳奇！
除了贈送武將、時裝造型和坐騎，《極無雙2》還有超多抽卡券和海量培養材料免費送，現在登入，更能搶佔先機呦！
玩法全面升級 公平競技 不拼戰力拼操作
公平競技是《極無雙2》的一大特色玩法，不拼戰力，只拼操作與戰略。遊戲內支持1V1、3V3以及公平BOSS戰等多種玩法，無論是PVP還是PVE，都能满足你的喜好。在公平玩法下，所有的戰力資料都會被平衡到同一水平線，參與的每位玩家都站在同一起點，發揮才能鬥智鬥勇，只有奮戰到最後一刻，才能揭曉勝者面紗！
社交全面升級 最高百人即時團戰
要說遊戲內最爽快的內容，就不得不提勢力玩法，在《極無雙2》中，你可以和志同道合的好友一起組建勢力，也可以選擇加入其他勢力認識更多朋友。加入勢力後就能體驗到一系列豐富的玩法，如勢力共建、合縱連橫、上林宴、魔將來襲、勢力爭霸等，這些玩法在提供豐厚獎勵的同時，還能加深你和夥伴的羈絆，成為彼此最強有力的後盾，一起並肩作戰！
此外，作為勢力玩法最重要的一項，60V60的勢力爭霸玩法也是絕對不容錯過的，在勢力與勢力的對抗過程中，攻城車、投石車、箭塔等攻城道具齊上陣，你可以選擇操控攻城器械，也可以選擇衝鋒殺敵，當然，你還可以發揮才智，成為制定戰術的軍師，總之，樂趣多多，值得體驗！
不懼挑戰，吾即無雙！三國革新動作手遊新作《極無雙2》（iOS / Android）現已全平臺上線，即刻下載，全面開戰！
更多遊戲資訊，歡迎前往《極無雙2》官網與官方社群瞭解詳情！
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