雨帶遠離！週五降雨趨緩回暖 唯獨「這區」防大雨回馬槍
今（3）日白天開始南方雲系逐漸往東方移動，各地雨勢較昨日明顯趨緩，白天開始氣溫也逐步回升，中央氣象局指出，明天起到週五（5/4~5/6）各地降雨情況會持續緩和，氣溫也會回暖轉熱，只有基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。不過要特別提醒，明天宜蘭、花蓮一帶可能有局部較大雨勢發生機率，請民眾特別留意。
氣象局簡任技正伍婉華指出，隨著東北季風減弱，明天開始各地氣溫會逐步回暖，西半部地區高溫可達攝氏28到32度，花東地區因為有些降雨的關係，高溫約攝氏27度左右，到週五、週六（5/7）鋒面通過之前，氣溫回升會更明顯，北部地區高溫可達攝氏29度，中南部地區高溫約攝氏31到32度，東部地區高溫也有攝氏28度。
伍婉華說，週末（5/7~5/8）預計將有一道鋒面接近掠過北部海面，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區將有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，下週一（5/9）另一波東北風轉強，北台灣氣溫會略微轉涼一些，天氣屬於比較濕涼的型態。不過這波鋒面並沒有完全通過台灣上空，屬於比較移動性的鋒面系統，雖是進入梅雨季之後南下的鋒面，但與典型的「滯留鋒面」不同，加上目前西南風尚未建立，雖有降雨不過和典型ㄇ的梅雨略有不同。