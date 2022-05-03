高雄市今新增787例　陳其邁：外縣市旅遊史風險仍高

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陳其邁也根據流行曲線指出，各縣市增加速度都非常快，代表流行未到高峰，雖然今天有2萬多例，風險仍持續存在，若以高雄狀況比北部地區區落後八、九天狀況下，高雄只是處於流行初期，日後還會緩步上升。
另外，衛生局簡任技正潘炤穎也公布相關疫調及確診者足跡表示，特定娛樂場所12例分布8點處所，應酒瀧、浮花男館、羅馬帝國商務酒店、168商務酒店、奈米卡拉OK、H男模會館、快樂紅小吃部、皇家貴賓頂級商務酒店、出獵餐酒館。
潘炤穎指出，其他年輕族群消費地點包括，酒爸、餐酒館、KTV、創意料理，部分場所有工作人員確診，由於接觸時間較久，提醒市民這段時間有消費或停留要特別留意。
至於其他人群聚集地，包括莒光市場、新興第一市場、二苓市場、鳳農市場（果菜攤商確診）、自由黃昏市場、大寮區公所大發公有零售市場、新浮市場（攤商確診）。
針對居家照護部分，陳其邁也說，高市現有3160人在居家照護中，高市目前病床與防疫旅館都足夠；家中有人快篩陽性，家中小孩要先預防性停課一天，也請家長先幫小孩快篩，假如是快篩陽性，就要快做PCR。
陳其邁也指出，高市現有21個社區篩檢站，他提醒民眾在社區篩檢站，務必留字跡工整的電話號碼，提供快篩陽性與匡列對象採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。