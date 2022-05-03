COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄市今新增787例　陳其邁：外縣市旅遊史風險仍高

▲高雄今天新增787例，市長陳其邁表示，高雄疫情呈漸近式往上增加，依疫情監測，主要仍與外縣市旅遊史相關。(圖／高市府提供)
▲高雄今天新增787例，市長陳其邁表示，高雄疫情呈漸近式往上增加，依疫情監測，主要仍與外縣市旅遊史相關。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-03 16:21:17

高雄市今（3）日新增787例確診個案，市長陳其邁表示，高雄市疫情呈持續緩步上升趨勢，今天增加確診大宗以同住親友、職場和校園為主，依疫情監測，主要仍與外縣市旅遊史相關，個案傳染給親友，又釀成職場、校園群聚，因此外縣市旅遊史風險仍高，尤其同住親友有從北部回來或與有旅遊史的人接觸，顯現假日效應影響浮現，他提醒市民趕快去打疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲5月3日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲5月3日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲具外縣市確診個案活動圖。(圖／高市府提供)
▲具外縣市確診個案活動圖。(圖／高市府提供)
高雄政府公布今新增787例本土病例，隔離期間陰轉陽110例，外縣市旅遊42例（台北9、桃園1、新竹1、台中3、雲林1、嘉義1、台南6、屏東13、新北6、台東1），特定娛樂場所12例，密切接觸者609例（同住親友290、餐飲娛樂102、職場校園194、高風險場域23），疫調中14例。

▲各縣市確診個案3日平均線圖。(圖／高市府提供)
▲各縣市確診個案3日平均線圖。(圖／高市府提供)
陳其邁也根據流行曲線指出，各縣市增加速度都非常快，代表流行未到高峰，雖然今天有2萬多例，風險仍持續存在，若以高雄狀況比北部地區區落後八、九天狀況下，高雄只是處於流行初期，日後還會緩步上升。

另外，衛生局簡任技正潘炤穎也公布相關疫調及確診者足跡表示，特定娛樂場所12例分布8點處所，應酒瀧、浮花男館、羅馬帝國商務酒店、168商務酒店、奈米卡拉OK、H男模會館、快樂紅小吃部、皇家貴賓頂級商務酒店、出獵餐酒館。

潘炤穎指出，其他年輕族群消費地點包括，酒爸、餐酒館、KTV、創意料理，部分場所有工作人員確診，由於接觸時間較久，提醒市民這段時間有消費或停留要特別留意。

至於其他人群聚集地，包括莒光市場、新興第一市場、二苓市場、鳳農市場（果菜攤商確診）、自由黃昏市場、大寮區公所大發公有零售市場、新浮市場（攤商確診）。

▲居家照護部分，陳其邁也說，高市現有3160人在居家照護中，高市目前病床與防疫旅館都足夠。(圖／高市府提供)
▲居家照護部分，陳其邁也說，高市現有3160人在居家照護中，高市目前病床與防疫旅館都足夠。(圖／高市府提供)
▲根據醫療能量盤點，陳其邁強調，高市目前病床與防疫旅館都足夠。(圖／高市府提供)
▲根據醫療能量盤點，陳其邁強調，高市目前病床與防疫旅館都足夠。(圖／高市府提供)
針對居家照護部分，陳其邁也說，高市現有3160人在居家照護中，高市目前病床與防疫旅館都足夠；家中有人快篩陽性，家中小孩要先預防性停課一天，也請家長先幫小孩快篩，假如是快篩陽性，就要快做PCR。

▲高雄市計有21個社區採檢站。(圖／高市府提供)
▲高雄市計有21個社區採檢站。(圖／高市府提供)
陳其邁也指出，高市現有21個社區篩檢站，他提醒民眾在社區篩檢站，務必留字跡工整的電話號碼，提供快篩陽性與匡列對象採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高市今發送快篩試劑兌換券　1.5萬戶低收入戶及街友受惠

怕重蹈「新北2歲男童」覆轍　陳其邁：孩童疾病治療優先

陪媽媽吃大餐！飯店推限定美味　內用外帶都可以

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀