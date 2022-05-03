熊仔陷低潮「覺得自己快死了」　疫情升溫爆發慮病症

熊仔睽違3年即將發行全新創作專輯《PRO》，今（3）日舉辦「熊仔《PRO》線上聽歌會」，他自爆在2年前陷入低潮，出現慮病症，一直覺得自己快死了，幸好後來靠著運動與呼吸法，改善了這個狀況。
熊仔在聽歌會上直言自己有一陣子覺得自己快死了，事後訪問時他透露，在2020年疫情開始時，開始出現慮病症，「那是一種懷疑自己生病的一個心理狀態，我身邊不少人都有這樣的困擾，尤其是2020年那時候疫情很嚴重，世界不太妙，剛好我又有恐慌症，（慮病症）就會特別嚴重。」他提到恐慌症來襲時，會心跳加速、沒辦法呼吸，現在的他學會控制呼吸，又加上運動，狀況已經好了許多。
被問到恐慌症發作時有沒有傷害自己，熊仔表示：「沒有到那個階段，沒有那麼emo啦！而且我近期沒有發作，運動真的幫我很多。」他提到上一次發作是去年5月，也就是去年疫情3級警戒的時候，他透露，抑鬱症的藥已經沒在吃了，但還是會服用幫助睡眠的藥。如今狀況轉好，熊仔感激的說：「這段低潮不孤單，我周遭的人給我很多正能量，比起真的孤立的人比起來算是很幸運的。」
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