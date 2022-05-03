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《女神降臨》黃寅燁祕會導演2小時！直接給出「第一次」

▲黃寅燁跟導演聊了2小時後，決定嘗試演音樂影集。（圖／Netflix）
▲黃寅燁跟導演聊了2小時後，決定嘗試演音樂影集。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-03 16:49:13

南韓魔術音樂劇影集《魔幻之音》由池昌旭、黃寅燁、崔聖恩主演，今（3日）舉辦記者會，導演透露因天后李孝利的一句話，讓他決定克服困難拍成影集。池昌旭挑戰演魔術師直呼崩潰，放話再也不演魔術師，新人崔聖恩表示若早知道演魔術師這麼辛苦「就不挑戰了」；因《女神降臨》爆紅的黃寅燁，透露和導演祕會2小時感動答應演出，第一次演音樂影集感到相當幸福。

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▲池昌旭（左起）、崔聖恩、黃寅燁出席記者會。（圖／Netflix）
▲池昌旭（左起）、崔聖恩、黃寅燁出席記者會。（圖／Netflix）
《魔幻之音》是以「魔術」要素描述在夢想和現實之間迷惘的人所經歷的苦惱和成長故事，期許帶給觀眾安慰與療癒。池昌旭飾演不想長大的可疑魔術師「李乙」， 他和鸚鵡「美女」生活在廢棄遊樂園，因過於神祕的身分而被謠傳很多流言備受世人的好奇。崔聖恩飾演「尹雅伊」，父親遭逢事業失敗後消失，她只好獨自照顧妹妹，姊妹倆過著艱苦的日子，也因此放棄自己夢想。黃寅燁飾演被父母強迫要當全校第一，而沒有自己夢想的「羅一等」。崔聖恩與黃寅燁在遇到池昌旭後，漸漸開始瞭解人生的真諦。

記者會上，導演金聲允透露，7年前就想把這部網路漫畫《魔幻之音》拍成影集，原本版權已售出，但過了7年發現都還未見到播出，打聽才知道要把原著影像化的過程十分困難而讓眾人卻步，因此重新購買版權再看一遍後，感到不同的感動，再加上以前曾看過李孝利在某個綜藝節目上，當主持人問一個小朋友：「你想成為什麼？」時，李孝利霸氣回答：「不管想成為什麼人都行。」讓他印象深刻得到啟發。

池昌旭表示，該影集是全新的挑戰，對自己來說就像禮物一樣珍貴。他前年12月收到劇本時，覺得劇中的「尹雅伊」、「羅一等」就像是自己的故事，想為這様的孩子加油所以答應演出。對於飾演魔術師的角色，池昌旭苦笑說：「魔術沒有僥倖。」儘管看了很多李恩傑的表演再做練習，但既要演戲又要唱歌、跳舞，實在有太多事情要同步進行、太困難，僅管自己有不少音樂劇的演出經驗，但在拍戲現場時的歌唱語調必須放更輕，整體環境也跟音樂劇不同，為此花了非常多的時間去做準備。

崔聖恩表示因不曉得演魔術師的困難度，若早知道，當初應該不會答應挑戰演出。她也透露之前看過原著，覺得這是美麗又能引起共鳴的故事，很好奇影像化之後會如何呈現，同時想讓大家看到自己從未展現過的面貌，因此才會參與演出。

現年31歲，第3次扮演高中生的黃寅燁回想當初與導演見面時，一聊就是2個小時，原本以為導演會問自己跟「羅一等」的相似度是多少，沒想到導演卻是一直想了解黃寅燁是個怎樣的人，讓他深受感動，因此有了想要跟導演合作的念頭。《魔幻之音》一共6集，5月6日下午3點在Netflix上架。

▲▼池昌旭飾演魔術師李乙（上）；崔聖恩飾演高中生尹雅伊。（圖／Netflix）
▲▼池昌旭飾演魔術師李乙（上）；崔聖恩飾演高中生尹雅伊。（圖／Netflix）
▲▼池昌旭飾演魔術師李乙（上）；崔聖恩飾演高中生尹雅伊。（圖／Netflix）
 

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