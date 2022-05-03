《女神降臨》黃寅燁祕會導演2小時！直接給出「第一次」

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記者會上，導演金聲允透露，7年前就想把這部網路漫畫《魔幻之音》拍成影集，原本版權已售出，但過了7年發現都還未見到播出，打聽才知道要把原著影像化的過程十分困難而讓眾人卻步，因此重新購買版權再看一遍後，感到不同的感動，再加上以前曾看過李孝利在某個綜藝節目上，當主持人問一個小朋友：「你想成為什麼？」時，李孝利霸氣回答：「不管想成為什麼人都行。」讓他印象深刻得到啟發。
池昌旭表示，該影集是全新的挑戰，對自己來說就像禮物一樣珍貴。他前年12月收到劇本時，覺得劇中的「尹雅伊」、「羅一等」就像是自己的故事，想為這様的孩子加油所以答應演出。對於飾演魔術師的角色，池昌旭苦笑說：「魔術沒有僥倖。」儘管看了很多李恩傑的表演再做練習，但既要演戲又要唱歌、跳舞，實在有太多事情要同步進行、太困難，僅管自己有不少音樂劇的演出經驗，但在拍戲現場時的歌唱語調必須放更輕，整體環境也跟音樂劇不同，為此花了非常多的時間去做準備。
崔聖恩表示因不曉得演魔術師的困難度，若早知道，當初應該不會答應挑戰演出。她也透露之前看過原著，覺得這是美麗又能引起共鳴的故事，很好奇影像化之後會如何呈現，同時想讓大家看到自己從未展現過的面貌，因此才會參與演出。
現年31歲，第3次扮演高中生的黃寅燁回想當初與導演見面時，一聊就是2個小時，原本以為導演會問自己跟「羅一等」的相似度是多少，沒想到導演卻是一直想了解黃寅燁是個怎樣的人，讓他深受感動，因此有了想要跟導演合作的念頭。《魔幻之音》一共6集，5月6日下午3點在Netflix上架。