中國清零政策衝擊供應鏈　越南製造業順勢崛起

目前中國重要經濟命脈的北上廣深陸續採取嚴格防疫措施，造成工廠運作大停擺，有世界超市之稱的浙江義烏也進入封城狀態。另一方面，越南製造業趁此機會下蓬勃發展，由於越南國內鬆綁防疫政策且國境解封，出口直接進入快車道，紡織及服裝訂單排到今年年中，木材出口業者訂單更是排到年底，讓中國企業都相當羨慕。





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2022年最新季度，越南GDP實現921.75億美元，比去年增長5.03%，更高於同期的中國（4.8%）和新加坡（3.4%）。事實上，目前韓國三星集團有超50%的手機出口以及1/3的電子產品出貨量，都由越南生產。而美國名牌球鞋耐克更有超過50%的鞋類產品以及30%的服裝產品，都在越南工廠完成。





事實上，「越南製造」表現強勁，已經超過中國出口排第一的城市深圳，許多品牌大廠陸續轉移生產線到他國。根據《經濟時報》，在蘋果iPhone的生產需求無法滿足的情況下，富士康申請在印度金奈經濟特區（SEZ）擴張工廠，已獲印度當局批准。





亞洲開發銀行（ADB）駐越南代表處首席代表Andrew Jeffries指出，，在疫情和全球地緣政治背景下，全球投資流量有所減少，但流入越南的外國投資資金將會逆勢增長。



