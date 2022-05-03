移民署嘉許！蔡占萍獲「新住民及其子女築夢計畫」獎

移民署第8屆「新住民及其子女築夢計畫」得獎名單揭曉，其中計畫內社會公益服務組獲獎人是現任「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍女士。移民署南區事務大隊高雄市第二服務站特別以行動列車前去祝賀，其得獎主題「我苦過，所以我知道」道出照顧聽障子女母親的辛苦與勇氣，其故事動容、觸動人心，此次獲獎實至名歸。





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蔡占萍理事長家鄉在大陸江蘇省，遠嫁來臺已有20年並育有一子，因兒子出生後發現有重度聽力障礙，在照顧與陪伴的道路上，經歷了許多困難與艱辛，蔡理事長表示，一路走來除了自己的堅持與負責，也受到了許多人的幫助，深切的感覺到臺灣人的善良與樸實，讓自己在照顧聽障兒童的路上不再迷茫，加上臺灣對於身心障礙者的相關醫療與教育也很完善，才能讓自己用不一樣的心態面對困境。





移民署了解蔡占萍的故事後，鼓勵她可以將照顧兒子的小愛發揚光大，所以提供了移民署築夢計畫的資訊，並由中山大學古錦松老師及其學生團隊協助撰寫計畫，希望結合醫療資源，辦理聽力障礙相關講座，期許透過築夢計畫，讓大眾對聽障有更多的認識與了解，也能將在臺灣受到的幫助與感動分享給大家。





移民署高雄市第二服務站主任陳盈智表示，一位勇敢的照顧者值得我們學習，希望可以藉由築夢計畫讓更多人知道這些優秀新住民的故事，讓大家在多元與友善的社會氛圍裡共存共榮，也再次提醒目前疫情仍然嚴峻，防疫措施切勿鬆懈，若有築夢計畫或居留業務相關問題，歡迎致電高雄市第二服務站電話07-6212143或撥打移民署「外來人士在臺生活諮詢服務熱線1990」洽詢。



