COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

移民署嘉許！蔡占萍獲「新住民及其子女築夢計畫」獎

▲新住民蔡占萍因兒子出生後發現有重度聽力障礙，在照顧與陪伴的道路上，經歷了許多困難與艱辛。（圖／移民署提供）
▲新住民蔡占萍因兒子出生後發現有重度聽力障礙，在照顧與陪伴的道路上，經歷了許多困難與艱辛。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-03 17:24:03

移民署第8屆「新住民及其子女築夢計畫」得獎名單揭曉，其中計畫內社會公益服務組獲獎人是現任「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍女士。移民署南區事務大隊高雄市第二服務站特別以行動列車前去祝賀，其得獎主題「我苦過，所以我知道」道出照顧聽障子女母親的辛苦與勇氣，其故事動容、觸動人心，此次獲獎實至名歸。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡占萍理事長家鄉在大陸江蘇省，遠嫁來臺已有20年並育有一子，因兒子出生後發現有重度聽力障礙，在照顧與陪伴的道路上，經歷了許多困難與艱辛，蔡理事長表示，一路走來除了自己的堅持與負責，也受到了許多人的幫助，深切的感覺到臺灣人的善良與樸實，讓自己在照顧聽障兒童的路上不再迷茫，加上臺灣對於身心障礙者的相關醫療與教育也很完善，才能讓自己用不一樣的心態面對困境。

移民署了解蔡占萍的故事後，鼓勵她可以將照顧兒子的小愛發揚光大，所以提供了移民署築夢計畫的資訊，並由中山大學古錦松老師及其學生團隊協助撰寫計畫，希望結合醫療資源，辦理聽力障礙相關講座，期許透過築夢計畫，讓大眾對聽障有更多的認識與了解，也能將在臺灣受到的幫助與感動分享給大家。

移民署高雄市第二服務站主任陳盈智表示，一位勇敢的照顧者值得我們學習，希望可以藉由築夢計畫讓更多人知道這些優秀新住民的故事，讓大家在多元與友善的社會氛圍裡共存共榮，也再次提醒目前疫情仍然嚴峻，防疫措施切勿鬆懈，若有築夢計畫或居留業務相關問題，歡迎致電高雄市第二服務站電話07-6212143或撥打移民署「外來人士在臺生活諮詢服務熱線1990」洽詢。

▲行動列車前往慶賀蔡占萍理事長（右）獲獎第8屆新住民及其子女築夢計畫社會公益服務組。（圖／移民署提供）
▲行動列車前往慶賀蔡占萍理事長（右）獲獎第8屆新住民及其子女築夢計畫社會公益服務組。（圖／移民署提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

中國清零政策衝擊供應鏈　越南製造業順勢崛起

越南超驚悚都市傳說！「甘蔗車女郎」被改編成電影

泰國短髮正妹超吸睛！夏天辣照引網友暴動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀