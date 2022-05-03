《咒》佛母掀開頭巾嚇出1.6億票房 地獄之聲來自「她」
2022年現象級恐怖電影《咒》全台票房已破1.6億，導演柯孟融、聲音導演高偉晏、配樂與音效指導李銘杰近期接受鄭偉柏主持的MOMOTV節目《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯專訪，除了分享恐怖片的成功方程式，也揭露恐怖音效的製作方法，其中掀開佛母頭巾一幕的尖銳音效，竟然是「孕婦生產時的尖叫聲」。
《咒》的籌拍過程長達5年，導演柯孟融說前製期最艱辛，「95%的時間都是坐在電腦前，要嘛買咖啡，不然就是買咖啡回來，也沒有人跟你講話，老實說是孤獨的。」募資更是耗費心思，「說服的過程要對投資方是很尊敬的，我們都是跪著進去跪著出來。」幸好找到信任他的金主，最後不負期待，跟他第一部劇情長片《絕命派對》（634萬）相比，票房成長了25倍。柯孟融的目光放遠到世界，希望《咒》能代表以拍攝恐怖題材著名的台灣，邁入國際影展。
團隊在節目上公開了電影裡特殊音效的創作靈感，其中一個是從佛母臉裡面的聲音，導演柯孟融表示一開始定調為「從地獄裡面發出來的聲音」，所以找了很多孕婦生產時的尖叫聲，加起來混音後所製造的高頻率音效。高偉晏提到有做了一個聲音是極高頻率的尖銳聲音，已經超越人耳可以聽見的上限，雖然聽不見，但會造成耳根發熱、頭暈等效果，高偉晏笑說：「導演說我們要折磨觀眾。」
同樣是佛母掀開頭巾的那一幕，朵朵高分貝的尖叫聲，其實是李銘杰女兒聲音演出。李銘杰笑稱自己從《紅衣小女孩》系列開始，就在收集女兒的聲音素材，這次祭出2根脆笛酥引誘，女兒叫得特別賣力、時間也特別長。