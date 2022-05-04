特企／《薑餅人王國》替餅乾「發聲」　新系統同步上線

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全中文配音改版正式上線 新餅乾、新系統開啟新篇章
《薑餅人王國》最新改版除了新增全中文配音外，為了守護王國榮耀而戰，就像是熱情的化身，來自聖莓果王國的鐵拳戰士「野莓餅乾」，以及擁有卓越的氣度與口才，毫不掩飾的野心讓他成為鮮奶油共和國最年輕執政官「濃縮奶油餅乾」，也為新的故事篇章揭開序幕攜手同步登場，此外，象徵著最高榮耀的競技場特級大師段位、嶄新的稱號系統以及全新故事內容「餅乾奧德賽」也隨著本次改版上線，搭配多樣豐富的活動及禮包，為玩家開啟新的冒險與挑戰。
「配音台灣隊」靈魂替「聲」 幕後故事揭開配音秘辛
從選角開始到錄音完成共歷時8個月，總錄音時數超過750小時，集結超過60位專業台灣配音員組成「台灣配音代表隊」的《薑餅人王國》全中文改版，陣容之強大絕對是一時之選，只要聽到聲音馬上就能挑起深藏的記憶及滿滿驚喜，像是玩家非常熟悉的哆啦A夢胖虎，還有喜愛戲劇玩家絕對不陌生的張衛健御用配音員，為「吸血鬼餅乾」配音的于正昇，有「台灣釘宮理惠」之稱，作品有魔導少年吉祥物哈比及溫蒂，擔任「甜辣醬餅乾」配音的傅其慧，以及擔任「勇敢餅乾」配音的雷碧文，新網球王子主角越前龍馬及熱愛動漫玩家絕對熟悉的史萊姆利姆路都是他的作品，可以說只要是台灣戲劇、動畫，玩家聽過覺得耳熟的角色聲音，幾乎都是配音台灣隊的頂尖翹楚。
集結台灣最強配音陣容為餅乾「替」聲說中文，也希望藉此機會讓世界知道台灣配音員實力非常堅強，配音品質也不亞於其他地方，配音員在「台灣配音代表隊」影片中現身說法，讓大家知道配音員們在容易被比較的環境中，仍然堅定信念，用最好的自己和專業的態度去面對每一次配音工作。影片中也能一探配音員們踏上配音之路的心路歷程，從心中懷抱成為配音員的夢想開始，一步一腳印努力學習磨練，即使在過程中遇到非常多的挑戰和阻礙也能一一突破，成就自己的配音事業。對配音員們來說，獲得大眾的肯定是支持他們繼續配音工作的最大動力！更多遊戲情報及活動內容與辦法請密切鎖定官方網站與粉絲團瞭解最新詳情！
《薑餅人王國》
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