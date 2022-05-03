台中+1196足跡出爐 高中以下校園確診暴增225人
台中市本土個案新增1196例，值得注意的是，高中以下校園確診人數，從昨天的441人暴增至今天的667人，佔了總確診數的2成。另府會餐敘傳染鏈持續擴大，今傳出有3名參與餐會的里長確診，據了解兩場餐會至少已22人確診，人數持續增加中。
台中市今天（3日）確診破千例，其中有495位確診個案為接觸者發病，包含校園群聚124例、職場群聚101例、家庭朋友群聚270例。根據教育局提供資料，高中以下因確診者停課學校，從昨天的133校增加至164校，確診學生也暴增225人，達667人。
市長盧秀燕表示，上星期疫情記者會時她曾提及，國人假日不喜歡做快篩，因此預言五一勞動連假後確診人數將升高，對比全國疫情大海嘯，今天果真人數大升。
台中市府餐敘傳播鏈持續延燒，4/26的文化教育委員會餐敘有13人確診，4/28的交通地政委員會除了府會相關34人，已有4名市府官員確診，傳聞另有13位里長也參與這場餐會，其中3位已確診。
台中市議會進行中的文化教育委員會業務質詢，多位議員這兩天臨時改為書面質詢，未親自出席，外界議論紛紛，擔心傳染鏈悄悄擴大。面對媒體詢問確診人數，民政局長吳世瑋在疫情記者會中以「涉及當事人隱私」為由不願說明。台中市議會秘書長彭乾銘則證實，兩場府會餐敘風暴，至少包括2副市長、6局長、以及14名府會官員員工、里長等至少共22人確診。
被視為「台中後山」的和平區，也傳出群聚個案，和平區雙崎部落文化健康照護站，受照護的阿公、阿嬤及照護員共3人昨出現發燒等症狀，經送部立豐原醫院PCR採驗，證實陽性確診，衛生局及和平區衛生所今日特別設置簡易快篩服務站，即時支援前線及疫情控管。
有關今日新增確診個案熱點足跡，包括梧棲第一公有零售市場、藏壽司崇德店、逢甲夜市、潭子運動中心、世界健身俱樂部台中學府店、水湳市場、台中金典酒店、沙鹿公有零售市場、台中觀光酒廠、北平黃昏市場。