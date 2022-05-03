外遇初戀遭《婚姻》女兒狠嗆　張本渝：誠實面對自己

由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的《婚姻結業式》播出第九集，平均收視達0.80，超過17.4萬人觀看，最高點落在張本渝生日當天，全家人苦等著要幫張本渝慶生，但張本渝卻為了高中母校的魔術表演邀約，和初戀情人謝祖武整晚練習魔術，等夜深到家後，女兒怒嗆張本渝：「妳根本就不想跟家人過生日，妳就去找駱誠（謝祖武角色），最好都別回來。」面對女兒的怨懟指控，張本渝也只能無奈心痛落淚。
在戲外張本渝就說：「美惠很清楚事情變成這樣，她也必須負責任，所以只能承受孩子的情緒，有苦自己吞。」另外張本渝直言：「如果現實婚姻中，真的出現夫妻感情的異變，我還是會想辦法跟孩子溝通，讓她知道媽媽的心情，希望她們可以理解媽媽的選擇，在『活在假象的幸福中』和『誠實面對自己』這個兩難的選擇題中，我會選擇後者。」
另一段收視高峰落在何如芸邀請好友來試吃她親手做的蛋糕，看著大家吃蛋糕的神情，本以為會招來批評，沒想到郁方說：「可以吃到這麼好吃的蛋糕，實在是太幸福了。」一旁謝祖武也開玩笑說：「快把發票拿出來，妳這蛋糕一定外面買的對吧？」受到大家的肯定，也更加深了她開蛋糕店的信心。
回想起這場戲，何如芸就說：「很可以理解丹丹當下感動的心情，自己想要做的事情，經過一番努力而得到大家肯定，那種踏實的成就感，不是過著貴婦生活可以獲得的，丹丹心裡也終於知道自己是能有一番作為，所以演出當下也替丹丹感到驕傲。」