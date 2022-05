「義泰混血甜心」受矚目！曾獲泰國環球小姐季軍

「義泰混血甜心」瓦倫緹娜(Valentina Ploy)在日前正式和華納音樂簽約,成為備受矚目的新生代國際偶像。曾獲得2018年泰國環球小姐選美季軍的她,可以說是才貌雙全,2019年甫出道便創下超過1800萬次的數位串流佳績,人氣不斷攀升,讓人相當期待她未來的發展。





我是廣告 請繼續往下閱讀

據悉,繼去年的兩支單曲後,她在4月28日發行全新英文單曲〈Bla Bli Blu〉,以自創的「告白片語」席捲樂壇。由於曲風輕鬆活潑,相當悅耳。現年28歲的瓦倫緹娜出生於義大利南部,父親是義大利人、母親是泰國人。她7歲便開始接觸音樂,除了會演奏小提琴、吉他等樂器,也藉由撰寫日記磨練出過人的詞曲創作能力。不僅如此,瓦倫緹娜更因對於各種情緒的抒發方式有著莫名的執著,因此學習了包含義大利文、泰文、英文、西班牙文及法文等五種語言,是多才多藝又會多種語言的才女。





更有趣的是,由於精通五種語言,她參加多國的音樂比賽。她在2016年參加義大利X-Factor歌唱選秀節目後,在2017年搬回泰國,緊接著參加《泰國好聲音The Voice Thailand》。後來更因選上環球小姐第三名,獲得泰國最具影響力之一的獨立唱片廠牌What The Duck青睞。





瓦倫緹娜在2019年正式發行出道單曲〈See You In Life〉,創下超過1800萬次的數位串流成績,更強勢登上Spotify多國熱門排行。2020年在粉絲的千呼萬喚下,瓦倫緹娜推出了個人首張EP《Satellite》,收錄包括〈See You In Life〉、〈Love You Better〉在內共六首狂刷全球超過2500萬數位串流的主打單曲,隔年持續拓展音樂版圖,再推出另外兩首琅琅上口動聽歌曲〈Drunk Sleeping In Taxis〉及〈Extra Life〉,逐漸成為新生代的偶像。