美元超強勢！指數創「19年新高」 謝金河：世界必有大事
財信傳媒董事長謝金河今（3）晚在臉書發文表示，俄烏交火、通膨加劇，美國聯準會展現超鷹派立場，美元指數衝到103.928創下近19年新高，謝金河直呼「美元強勢，世界必有大事」，示警資金回流美國後，對於體質不佳的新興經濟體將造成重傷害，全球經濟面臨重新洗牌。
謝金河進一步指出，若將美元指數過去40年的變化做成折線圖可以發現，「美元匯率每一次大漲，世界都出現巨大變化。第一個點是1985年2月，美元指數創下164.72的歷史高點，這一年是美國與日本簽下廣場恊議，日圓從263.5兌一美元開始走向漫長的升值道路，1989年底，日經指數從38957慘跌下來，1995年日圓升值至79.75，這是日本陷入失落卅年的關鍵轉折。」
謝金河分析，「美元指數的另一個高點在2001年，那年911恐怖攻擊，美國遭到重創，美元成避險貨幣，而中國則在美國全力加持下，加入WTO，成為全球化最大受益者，經濟加速奔馳。」而美元的下一個高點在2007年，謝金河表示，「這時美國經濟熱到最高點，油價漲到147.5美元，後來爆發威力驚人的金融海嘯。這次美元指數跑到103.928，也意味了世界經濟必有大變化。」
美元超強勢會帶來什麼影響？謝金河認為目前最醒目的變化是日圓急貶近三成，日圓貶帶動韓元與新台幣一起貶值，不過日本之前陷入通縮卅年，日圓貶值反而可能是重塑競爭力的好時機。
而美元強勢帶來的最大風險會落在何處？謝金河預言最受衝擊的將是中國。「美元，美債殖利率都走高，資金可能從中國大規模流出，製造業出走，房地產出現泡沫危機，中國經濟將面臨嚴峻考驗。若資金加速流出，稍不小心，中國有可能掉入日本失落卅年的陷阱。」（編輯：倪浩軒）