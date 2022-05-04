母親節買平板手機孝敬老媽　SONY這款省6千、網購5.5折起

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小米連同旗下紅米、POCO是四月降價榜出現最多品牌，總共占有8席，尤其是4月上市的小米12系列及紅米Note 11 Pro，就有1成左右的降幅。傑昇通信表示，自小米透過紅米及POCO的子品牌推出，開始在硬體及軟體規格精進，不僅在2021年Q2全球手機出貨量躍居全球第二，市占更超車蘋果。
3月發表的新機realme GT2 Pro本月也降價2,200元。本月降價榜總降價幅度逾4成的機型有2款，分別是vivo X60 Pro降幅42%，身為X系列前兩代的機型，上市滿一年，傑昇通信認為，通常新機初期價格維持，若消費者考量荷包，建議入手前幾代的機型會更超值。另一款總降幅達41%則是OPPO Reno 6，上市超過半年，現在免萬元就能無痛入手，換機完全沒有選擇障礙。
平板的部分，Lenovo今年與PChome 24h購物合作，首度引進全新P系列高階平板，提供消費者高階平板更多新選擇之外，此次母親節推出母親節特惠活動。即日起至5/31，PChome 24h購物多款Lenovo平板限時優惠下殺5.5折起，5月底前在限定賣場刷指定信用卡再享最高12%回饋，購買指定P系列機種後於官網登錄還可獲得價值5,990元的原廠鍵盤。▲Lenovo Tab M10 HD活動優惠NT4,000有找，是媽咪的最佳育兒神器。(圖／廠商提供)
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