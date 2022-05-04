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母親節買平板手機孝敬老媽　SONY這款省6千、網購5.5折起

▲Lenovo今年與PChome 24h購物合作母親節推出特惠活動。即日起至5/31，PChome 24h購物多款Lenovo平板限時優惠下殺5.5折起，在限定賣場刷指定信用卡再享最高12%回饋。（圖／業者提供）
▲Lenovo今年與PChome 24h購物合作母親節推出特惠活動。即日起至5/31，PChome 24h購物多款Lenovo平板限時優惠下殺5.5折起，在限定賣場刷指定信用卡再享最高12%回饋。（圖／業者提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-04 10:30:00

母親節就快來臨，現在疫情正升溫，如果無法陪媽媽一起過節，別忘記送上禮物表達心意。手機、平板是近年很夯的母親節禮物，想要買到便宜，傑昇通信公佈2022年4月降價手機排行，本月降價金額最高的機型是SONY Xperia Pro I，累計總降價金額6190元；總降幅最高的則是vivo X60 Pro，降10,100元、約42%。平板的部分，Lenovo今年與PChome 24h購物合作，推出母親節特惠活動。即日起至5/31，多款Lenovo平板限時優惠下殺5.5折起，

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傑昇通信觀察4月降價榜上機型，除SONY為日系品牌，且與通路進行限期的活動優惠，單機才有機會出現超過6千元的降價金額，其他全是陸系品牌包含小米、POCO及realme都是近期剛上的新機，平均月降幅接近1成，顯見4月疫情開始延燒時，大方給出優惠吸客，也是衝銷量的方式之一。

▲真相機旗艦手機Sony Xperia PRO I配合通路活動降價逾6千，意外成為4月降價榜冠軍。（圖／廠商提供）
▲真相機旗艦手機Sony Xperia PRO I配合通路活動降價逾6千，意外成為4月降價榜冠軍。（圖／廠商提供）
小米連同旗下紅米、POCO是四月降價榜出現最多品牌，總共占有8席，尤其是4月上市的小米12系列及紅米Note 11 Pro，就有1成左右的降幅。傑昇通信表示，自小米透過紅米及POCO的子品牌推出，開始在硬體及軟體規格精進，不僅在2021年Q2全球手機出貨量躍居全球第二，市占更超車蘋果。

3月發表的新機realme GT2 Pro本月也降價2,200元。本月降價榜總降價幅度逾4成的機型有2款，分別是vivo X60 Pro降幅42%，身為X系列前兩代的機型，上市滿一年，傑昇通信認為，通常新機初期價格維持，若消費者考量荷包，建議入手前幾代的機型會更超值。另一款總降幅達41%則是OPPO Reno 6，上市超過半年，現在免萬元就能無痛入手，換機完全沒有選擇障礙。

▲2022年傑昇通信門市4月手機降價榜。(圖／廠商提供)
▲2022年傑昇通信門市4月手機降價榜。(圖／廠商提供)
平板的部分，Lenovo今年與PChome 24h購物合作，首度引進全新P系列高階平板，提供消費者高階平板更多新選擇之外，此次母親節推出母親節特惠活動。即日起至5/31，PChome 24h購物多款Lenovo平板限時優惠下殺5.5折起，5月底前在限定賣場刷指定信用卡再享最高12%回饋，購買指定P系列機種後於官網登錄還可獲得價值5,990元的原廠鍵盤。▲Lenovo Tab M10 HD活動優惠NT4,000有找，是媽咪的最佳育兒神器。(圖／廠商提供)▲Lenovo Tab M10 HD活動優惠NT4,000有找，是媽咪的最佳育兒神器。(圖／廠商提供)

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