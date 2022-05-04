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台南滿月男嬰遭虐！網狂私訊連千毅求助　他深夜急發聲明

▲台南狠父狂毆打家暴剛滿月男嬰，直播主連千毅被眾多網友點名。（圖／連千毅臉書）
▲台南狠父狂毆打家暴剛滿月男嬰，直播主連千毅被眾多網友點名。（圖／連千毅臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-05-04 08:19:24

台南市新營區驚傳狠父暴打一名剛滿月的男嬰案件，隨著施暴影片露出，引發網路熱烈討論，動手的謝姓男子火速遭收押，網友也急標注、私訊過去時常主持正義的直播主連千毅「處理一下」，對此，連千毅先是在留言下方回應「謝謝，找溝惡！」，隨後發布聲明稱「本人能力不足，請警方協助處理！」，口氣無奈地表示「我做的，循法蹈矩，誰記得？ 過眼雲煙…」，他不再急公好義。

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▲台南一名剛滿月男嬰，遭父親狂揍痛毆（圖／翻攝自記者爆料網）
▲台南一名剛滿月男嬰，遭父親狂揍痛毆（圖／翻攝自記者爆料網）
有網友在臉書社團《我是新營人》中，上傳多段虐嬰影片並對外求助，畫面中清楚可見一名打赤膊男子，用拳頭、毛巾猛打嬰兒腹部，還用手指彈嬰兒腳底板再用棉被蓋住頭部、呼吸道，台南市新營分局獲報後緊急到達民宅處，將男嬰送醫，社會局也在當天下午14時許派社工介入，犯嫌的另2名幼女，已協助聲請緊急保護令並獲核發，目前2名幼女由祖父母、外婆照顧，施暴父親則被法院裁定收押。

而隨著虐嬰影片曝光，網友群起憤概，並在留言處標註或私訊時常主持正義的直播主連千毅，要他「處理一下」，不過近來因和網紅有糾紛的連千毅，僅簡短回應「謝謝，找溝惡跟水果王」，隨後發佈一篇聲明，稱他「能力不足，請警方協助處理！」。

連千毅說，在上個月，他受了被欺凌的鄉民兩件請託，出錢出力的把加害者找出來，再請當地警方長官，強勢作為，替鄉民討回公道！「我做的，循法蹈矩，誰記得？ 過眼雲煙…」，文末他說「我不再急公好義、做好我的生意，跟公益就好！謝謝！」。

▲連千毅發聲明，稱自己不再急公好義。（圖／翻攝自連千毅臉書）
▲連千毅發聲明，稱自己不再急公好義。（圖／翻攝自連千毅臉書）
他還說「能幫助到，需要被幫助的弱勢，都是好事！ 有能者很多，替天行道者，福德滿盈」，並強調「未來會把心思，大部分放在照顧，清寒家庭及低收入戶家庭上，盡棉薄之力」。

不少粉絲則在下方表示「網路酸民很多，連董自己問心無愧就好」、「這樣就對了，為什麼其他人不叫另外二位出面」、「沒事的新營人已前往處理 」、「哥心寒是正確的，好好做生意比較實在」、「低調也好」，但也有網友回應「講話好酸」、「別小心眼」、「洗白就對了」。（編輯：林莞茜）

▲針對台南虐嬰事件，連千毅發稱自己能力不足，請大家找溝惡（勾惡）以及水果王（鳳梨吳泓逸）。（圖／翻攝自連千毅臉書）
▲針對台南虐嬰事件，連千毅發稱自己能力不足，請大家找溝惡（勾惡）以及水果王（鳳梨吳泓逸）。（圖／翻攝自連千毅臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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