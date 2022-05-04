美調升台灣旅遊警示為二級 吳釗燮：提醒注意疫情發展
新冠肺炎本土疫情持續擴大，連續6日新增確診破萬人，美國疾病管制與預防中心（CDC）昨日將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，也就是不建議民眾前往該地休閒旅遊，且台灣的風險等級也比中國還高。對此，外交部長吳釗燮今（4）日表示，美國沒有禁止美國人來台，只是提醒注意台灣疫情。
立院外交及國防委員會今日邀請外交部部長、僑務委員會委員長、國家安全局副局長、經濟部次長、大陸委員會副主任委員、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑臺商之因應」，並備質詢。
吳釗燮會前受訪表示，美國CDC提升疫情警戒有他們的一套標準，看最近我國的疫情的確有升高的趨勢，美CDC不是禁止來台，而是提醒美國人民來台注意台灣的疫情狀況。
媒體進一步問認同美國的作法嗎？吳釗燮表示，這不是認同不認同，每個國家都有他們自己的標準。
※【NOWnews 今日新聞
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