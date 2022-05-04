藍委為中華民國台灣嗆官員「肖仔」 吳釗燮：不接受羞辱
外交部次長俞大㵢日前在立法院司法及法制委員會就「中日和約生效70週年紀念與台灣地位之定論」進行報告並備詢，報告時強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬、「中華民國台灣是主權獨立國家」，結果遭國民黨團總召曾銘宗多次咆哮「莫名其妙」、「你是肖仔喔」。外交部長吳釗燮今（4）日表示，絕不接受羞辱常任文官的行為。
外交及國防委員今日邀請外交部、經濟部、僑務會、國安局與陸委會等相關部會報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」，並備詢。
會前媒體詢問國民黨立委怒罵外交部官員一事，吳釗燮表示，在立法院問政應該要理性，這是個很簡單的道理，尤其是外交部的常任文官，為台灣外交奮戰這麼久，還需要在立院受到羞辱非常不應該。
吳釗燮表示，尤其是國民黨團在立法院三番兩次對官員，不管是對文官或是特任官都用言詞羞辱進行人身攻擊，這是非常不可取，反對黨黨團應該要思考， 「若要讓國家長治久安，是不是要靠常任文官，政府來來去去、政務官來來去去，國家還是需要靠常任文官。」
吳釗燮強調，任何對於常任文官羞辱人身攻擊無法接受，尤其他帶領外交部，看到常任文官被對這樣對待，感到非常不平，他要維護常任文官，呼籲大家要善待常任文官。他並再次重申，任何對外交部常任文官的羞辱或人身攻擊行為，「我絕不接受」。