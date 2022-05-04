COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

貓咪奔上樓毛全澎！像顆「行走棉花糖」　眾讚：好欠抱

▲貓咪爬樓梯毛髮澎成棉花糖，網友讚：「根本是行走的娃娃」。（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲貓咪爬樓梯毛髮澎成棉花糖，網友讚：「根本是行走的娃娃」。（圖／Twitter：Lemon0517ch）

編輯中心/綜合報導

2022-05-04 10:43:00

這是樓梯間的小精靈吧！日本網友家養了一隻極度喜愛主人的貓咪，若在樓下聽到呼喚，會立刻咻咻咻衝上樓梯尋找人類，而牠在樓梯跑上、跑下的影片也被錄了下來，牠澎澎的毛髮、可愛的身形大受網友好評。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲是隻臉蛋超萌的貓貓。（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲是隻臉蛋超萌的貓貓。（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲抱起來可是有這～麼大隻喔！（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲抱起來可是有這～麼大隻喔！（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲做壞事前先偷看一下？（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲做壞事前先偷看一下？（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲從箱子裡偷看外面也好可愛！（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲從箱子裡偷看外面也好可愛！（圖／Twitter：Lemon0517ch）
貓咪叫「檸檬（レモン）」，是隻約兩歲的男孩，牠非常喜歡主人，會因為主人的一聲呼喚從樓下衝到樓上迎接主人，整個身體跑得澎澎的，就像顆行走的棉花糖，而這隻小精靈不僅會迎接，當人類下樓時，牠也會跟隨著腳步慢慢地跟著踏階梯，個性超級貼心。

▲聽到主人呼喚就衝上樓去，跑得全身毛澎澎。（圖／Youtube：Lemon0517ch）
▲聽到主人呼喚就衝上樓去，跑得全身毛澎澎。（圖／Youtube：Lemon0517ch）
▲ 偶爾是獅子王造型。（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲ 偶爾是獅子王造型。（圖／Twitter：Lemon0517ch）
▲配合主人的步伐一起下樓。（圖／Youtube：Lemon0517ch）
▲配合主人的步伐一起下樓。（圖／Youtube：Lemon0517ch）
檸檬受到許多人的喜愛，得到不少稱讚回覆「貓喜歡上下移動，和最喜歡的主人一起上下樓梯很有趣」、「檸檬毛茸茸的感覺真的可愛」、「後背鼓鼓的美腿好喜歡……！」、「看著人類一起下樓的檸檬醬很可愛」，來看看這段影片，跟著主人的腳步體驗檸檬的貼心吧。（編輯：李惠婷）


黑貓是奶嘴寶寶！人類伸手秒射「萌萌眼刀」：本喵不依啦

落貓問題完美重現！牠摔下「秒速擺正」　網友全嗨翻

判斷失誤！三花奶貓跳躍變「自由落體」　眾笑：尊嚴沒了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀