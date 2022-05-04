貓咪奔上樓毛全澎！像顆「行走棉花糖」　眾讚：好欠抱

這是樓梯間的小精靈吧！日本網友家養了一隻極度喜愛主人的貓咪，若在樓下聽到呼喚，會立刻咻咻咻衝上樓梯尋找人類，而牠在樓梯跑上、跑下的影片也被錄了下來，牠澎澎的毛髮、可愛的身形大受網友好評。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲是隻臉蛋超萌的貓貓。（圖／Twitter：Lemon0517ch）▲抱起來可是有這～麼大隻喔！（圖／Twitter：Lemon0517ch）▲做壞事前先偷看一下？（圖／Twitter：Lemon0517ch）▲從箱子裡偷看外面也好可愛！（圖／Twitter：Lemon0517ch）貓咪叫「檸檬（レモン）」，是隻約兩歲的男孩，牠非常喜歡主人，會因為主人的一聲呼喚從樓下衝到樓上迎接主人，整個身體跑得澎澎的，就像顆行走的棉花糖，而這隻小精靈不僅會迎接，當人類下樓時，牠也會跟隨著腳步慢慢地跟著踏階梯，個性超級貼心。▲聽到主人呼喚就衝上樓去，跑得全身毛澎澎。（圖／Youtube：Lemon0517ch）▲ 偶爾是獅子王造型。（圖／Twitter：Lemon0517ch）▲配合主人的步伐一起下樓。（圖／Youtube：Lemon0517ch）檸檬受到許多人的喜愛，得到不少稱讚回覆「貓喜歡上下移動，和最喜歡的主人一起上下樓梯很有趣」、「檸檬毛茸茸的感覺真的可愛」、「後背鼓鼓的美腿好喜歡……！」、「看著人類一起下樓的檸檬醬很可愛」，來看看這段影片，跟著主人的腳步體驗檸檬的貼心吧。（編輯：李惠婷）黑貓是奶嘴寶寶！人類伸手秒射「萌萌眼刀」：本喵不依啦落貓問題完美重現！牠摔下「秒速擺正」 網友全嗨翻判斷失誤！三花奶貓跳躍變「自由落體」 眾笑：尊嚴沒了