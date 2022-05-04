快篩實名制何時進第二輪？陳時中：本月15日之前

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國民黨立委張育美指出，實名制快篩試劑最初是委由嘉里大榮物流運送，但因配送需求龐大，壓縮到配送量能，物流業者沒有足夠人力與時間配送醫療藥物，已有多家雙北地區醫療機構受到影響。
「我想這個禮拜物流大概都會很緊啦」，陳時中解釋，本週遇上五一勞動節，勞工有勞工的權益，部分工作人員放假，不過經過這週，物流應該會恢復比較正常，且中華郵政也加入配送，壓力會緩解很多。
陳時中進一步指出，快篩配送不單純只有配送，還包含貼標、檢驗等流程都需要耗費一些時間，才會進入配送，「真的是有一些影響」，但這週過去大概就會好了。
陳時中也預估，大約等到本月10日至15日，快篩實名制就已經上路近20日，每天配送約200萬劑，約40萬人次，總計家戶中有4000萬劑，屆時需求會較趨緩，就可能開始第二輪快篩實名制，繼續開放民眾購買，也有可能更早進入第二輪，「我想大約在5月15日之前」。
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