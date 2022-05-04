母親節前夕做善事　贈乾淨水給東南亞、南非弱勢兒童

母親節即將到來，除了感念母親之情，世界上有許多仍受苦的婦女和孩童。根據聯合國指出，至今每天仍有超過700個5歲以下兒童染患因髒水導致的腹瀉等疾病，不幸半途夭折。而在Covid-19持續影響全球的時刻，聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界衛生組織（WHO）表示，世界上幾乎有一半的學校沒為學生提供肥皂和水的洗手設施，導致發展中國家，尤其是弱勢社區的貧困孩子，長期飽受疾病之苦。而在莫三比克楠普拉省（Nampula）北部的圖盧阿村（Tulua），婦女和孩子在取水的時候甚至遭遇歹徒襲擊，飽受驚嚇。





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世界展望會長期在弱勢社區推行水資源暨衛生工作（WASH），2021年幫助了300萬人享有乾淨水源，同時倡導孩子建立勤洗手等良好個人衛生習慣，降低水媒疾病甚至Covid-19帶給弱勢兒童的影響與衝擊，維護孩子的生存與發展的權利。共有350萬人在2021年獲得洗手等衛生服務。母親節前夕，台灣世界展望會期盼能社會大眾送一份最貼心、最實際的母親節禮物給剛果、馬利、莫三比克、尼日、史瓦帝尼、柬埔寨、印尼、緬甸、瓜地馬拉等地的弱勢社區的孩子與母親，響應「#WASH for every child手護孩童 洗樂上學」水資源行動，讓世界展望會的水資源暨衛生工作幫助孩子更有機會健康成長，媽媽們安心並笑逐顏開。





世界展望會在2021年初為社區建造了新的供水系統，除就近開鑿乾淨、受保護的安全水源，另外為解決許多人大排長龍而導致二次汙染的問題，世界展望會甚至將水井的手動泵浦升級為自來水系統，建立了8處包含學校與社區在內可以方便取水的地點，幫助孩子與家庭從此不再喝髒水，學校也有水可以洗手、清消與建立衛生習慣，預防Covid-19及其它水媒疾病，至少1,200人受益。





台灣世界展望會會長李紹齡表示，在沒有便利管道取得水的情況下，全球有高達80%的家庭將取水的工作完全交給婦女與孩子負責，導致孩子的學習狀況不佳，婦女更容易遭受搶劫與攻擊，甚至被性侵或拐賣。台灣世界展望會在2021年透過水資源暨衛生工作，幫助超過50萬人次的國外弱勢社區孩子與家庭，愛心足跡遍及非洲、亞洲及拉丁美洲。母親節前夕，台灣世界展望會呼籲民眾捐款響應「#WASH for every child手護孩童 洗樂上學」水資源行動，終止弱勢社區因為不乾淨水導致的各項憾事。更多幫助內容和捐款詳情，歡迎前往世界展望會官網查看。



