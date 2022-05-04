蘋果丁+美式！7-11賣「蘋果氣泡咖啡」 爽喝特大杯60元
立夏將至，看好民眾夏天就是愛喝清涼又帶酸甜的飲品，7-11今（4）日宣布CITY CAFÉ及CITY TEA現萃茶同步推出新品，開賣完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡及完熟蘋果冰茶，5月11日起開跑買5送2，平均一杯CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡特大杯只要60元。
7-ELEVEN表示，4年前首度推出歐美流行的「西西里風檸檬咖啡」，後來更進一步推出夏季限定的「西西里風檸檬氣泡咖啡」，每年平均創下300萬杯的銷售量。看好春夏冰飲商機增溫，冰咖啡、茶飲銷售量較冬季倍數成長，旗下自有品牌CITY CAFE及CITY TEA現萃茶今（4）日開賣全新飲品，CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡（特大杯85元）、CITY CAFE完熟蘋果咖啡（特大杯80元）、CITY TEA完熟蘋果冰茶 （65元）。
完熟蘋果咖啡是使用蘋果萃取汁液與蜜漬蘋果丁，3款新品都能喝到果粒嚼感。其中蘋果咖啡是將蘋果丁熬煮到最適合咖啡、茶飲的甜度，再加入冰美式咖啡增加層次，或是搭配氣泡咖啡。5月11日至17日OPEN POINT行動隨時取將開跑「涼夏水果季」，指定商品同品項享買5送2，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶，換算下來特大杯完熟蘋果氣泡咖啡平均約60元。
掌握換季消暑商機，即日起也強打6款涼麵夏季回歸，今（4）日起展開為期兩周的涼麵優惠，從台式經典的真飽系列到日式風味的蕎麥涼麵、泡菜冷烏龍麵，指定口味特價49元起。輕食新品則推出雙色地瓜雞胸沙拉餐（89元），挑選台農57號黃色地瓜及66號紅色地瓜搭配雞胸肉。
全家則和古娃娃再度聯手，以「茶世界」為主題開發6款「茶點」，今（4）日起首波開賣泰奶起司塔、伯爵可可舒芙蕾布丁、伯爵茶焦糖鬆餅，第二波5月11日再接棒開賣鐵觀音脆粒蛋糕捲、金萱蜜柚燒，壓軸則是5月19日上市的白桃烏龍戚風蛋糕。6款甜點新品中，3款可搭配指定中杯以上咖啡，享半價加購優惠，另3款像是白桃烏龍戚風蛋糕（42元），可搭配指定飲品享餐餐超值配59元優惠。