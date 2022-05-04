面對疫情變化　陳其邁：已做好線上實體混合教學準備

高雄市長陳其邁今(4)日在議會質詢中答詢表示，隨北部疫情升溫，南北移動回到高雄社區，高雄的確診數曲線也難以避免逐步上升，高市府致力於各項防疫措施，而隨著疫情社區化、流感化，未來學校如需採取線上、實體混合教學，高雄已做好準備，將視疫情狀況調整啟動時機。
陳其邁指出，市府團隊自疫情指揮中心成立以來，均落實分工制度、全力動員，目前高雄尚無中、重症確診病患，因此防疫重點在於執行輕、重症分流及落實分級醫療，以維持醫療量能，如能做好分流、曲線緩升，在確診數提升時，醫療量能仍足夠照顧每位市民。
此外，高雄從111年1月份開始，民眾凡有呼吸道症狀就醫，醫療院所即提供快篩，陳其邁提醒，快篩有其使用時機，目前中央已積極調撥快篩試劑，市府也會加緊做好相關防疫物資準備，以滿足民眾需求。
另外，面對台灣少子、高齡化趨勢，在獎勵生育方面，陳其邁也強調，高雄除了發放實質的生育獎勵金，還提供坐月子到宅服務，這項服務獲家長們歡迎。市府同時努力設置公幼、公托，提升育兒環境，也從招商引資著手，改善高雄的就業環境、提高薪資，藉以提高生育意願。
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