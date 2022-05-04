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快訊／確診數再破新高！本土增28420例、死亡增5例

▲指揮中心表示，今（4）日本土個案增28420例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（4）日本土個案增28420例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-04 14:04:572022-05-04 14:06:46

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增28,487例COVID-19確定病例， 分別為28,420例本土個案及67例境外移入(20例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增5例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之28,420例本土病例，為13,664例男性、14,744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,151例)、臺北市(5,538例)、桃園市(4,814例)、臺中市(1,680例)、高雄市(1,021例)、基隆市(1,003例)、臺南市(795例)、新竹縣(542例)、宜蘭縣(525例)、花蓮縣(450例)、屏東縣(428例)、彰化縣(313例)、雲林縣(257例)、苗栗縣(194例)、新竹市(182例)、嘉義縣(140例)、南投縣(138例)、臺東縣(117例)、嘉義市(72例)、澎湖縣(34例)、金門縣(20例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今(2022)年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，37例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月8日至5月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計 8,674,722例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含 8,469,484例排除)，其中 202,418例確診，分別為 11,548例境外移入、190,816例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計881例COVID-19死亡病例，其中866 例本土，個案居住縣市分布為新北市420例、臺北市327例、基隆市34例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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