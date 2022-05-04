小吃店遭爆改名生醫公司　一年半狂掃衛福部16億快篩訂單

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首席副書記長李德維表示，現在快篩試劑已經成為2350萬人的日常生活必需品，政府進口相關醫療物品，不要變成少數人利益和特權，甚至大發國難財。李德維指出，中央疫情指揮中心推行必須快篩陽才能PCR政策，所以快篩試劑倘若不足，民眾又如何去醫院進一步PCR檢測？衛福部目前僅專案核准22家公司進口快篩試劑，儼然將快篩試劑變成管制品，僅22家公司拿到衛福部核准的EUA，這到底圖利了誰？國民黨團要求政府必須擴大快篩試劑的進口。
李德維表示，衛福部和高登環球生醫公司簽訂1,700萬劑快篩試劑採購，而這家公司僅有200萬元資本額，沒有相關政府投標經驗，中央疫情指揮中心草率地將1,700萬劑快篩試劑採購交給此公司，如果時間內沒有將快篩試劑如期交貨，這不僅是履行合約的問題，更是浪費台灣人民寶貴的時間，其中又有多少人命因此而耽誤？如果中央疫情指揮中心可以讓一家小吃店變身生醫公司，都可以進口快篩試劑，台灣有多少家頗具規模的廠商，甚至在世界各地都有據點的企業，難道他們都沒有能力進口快篩試劑嗎？
副書記長林思銘表示，根據經濟部公司登記公開資訊，高登環球公司資本額僅200萬元，設立日期於102年1月31日，原名「順益屋食品有限公司」，在109年11月30日，約一年半前，才變更名稱為「高登環球生醫有限公司」，僅名稱有「生醫」二字，在財政部稅務入口網的登記營業項目卻是：麵店、小吃店及飲料零售，2020年才大變身成為一家生醫公司，而這家公司最早的前身「順益屋食品有限公司」是林口長庚醫院美食街的一家小吃店，賣的是鍋類、滷味、風味套餐和什錦湯麵，林質疑，是怎樣的有力人士，才能讓這家餐飲公司，大變身在去年8月5日就被指揮中心納入15家申請醫療器材專案輸入之核准名單中，實在耐人尋味。
林思銘指出，這家本質是餐飲公司的「高登環球生醫有限公司」根本不具備相關專業，實質只是貿易商。更奇怪的是「安心篩家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，是韓國賽特瑞恩(Celltrion)製藥公司研發製造，在台灣就有台灣賽特瑞恩有限公司，關係再遠一點，健喬集團也在代理賽特瑞恩(Celltrion)製藥公司的慢性用藥，為何還要繞一個大圈子，為何非得要透過高登環球生醫有限公司代為洽訂？非得要找一家小吃店去進口快篩試劑?
林思銘進一步指出，根據了解，高登環球生醫公司還不是直接跟韓國賽特瑞恩(Celltrion)製藥公司購買，反而還跨越太平洋，去向美國的代理商購買獲得美國EUA授權的韓國賽特瑞恩製藥公司快篩試劑，這樣難道不會拖延獲得試劑的時間?為何不直接向韓國賽特瑞恩製藥公司購買?這中間是否存有價差或利益輸送？是否又是黑箱作業？林思銘表示，政府進行採購依《投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準》第5條規定，廠商需具有：1.具有相當經驗或實績者；2.具有相當人力者；3.具有相當財力者；4.具有相當設備者；5.具有符合國際或國家品質管理之驗證文件者，也就是說必須注重廠商之信譽、人力、實績及財務健全。
林質疑，高登環球生醫有限公司的負責人劉緯澤，也是萬澤科技股份有限公司董事長，兩間公司登記的地址都是新北市三重區重陽路1段66號10樓之2，值得一提的是，109年2月26日臺灣士林地方法院民事本票裁定萬澤科技股份有限公司兼代表人劉緯澤，需被執行返還62萬多元的債務，高登環球生醫有限公司的負責人劉緯澤連62萬都未能清償而被強制執行，而高登環球生醫有限公司從食品公司變更登記為生醫公司才短短一年半左右，過去並無從事生醫產業的專業，且一人獨資，資本額200萬元，政府竟然向其巨額採購1700萬劑的快篩試劑，依陳時中昨天在記者會上表示快篩試劑進口價每劑95元，這項採購案將高達16億5千萬的巨額採購。
林思銘指出，檢視高登環球這家公司，沒有實績，沒有經驗、沒有健全財務、代表人信譽不佳，這樣的公司政府向他採購，依《投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準》第5條規定來看，實在疑點重重，請指揮中心講清楚說明白，為何這個巨額採購案會透過一家資格不符的公司向國外採購？檢調應立即啟動調查，這個巨額採購案，是否有人謀不臧，圖利特定廠商之情事。蔡政府、中央疫情指揮中心口口聲聲的「超前佈署」，是否變成了「超錢佈署」？國人等待政府給答案。
副書記長鄭正鈐表示，高登環球生醫有限公司在5月2日收到陳時中所發出的公文，盡速採購1,700萬劑家用快篩試劑，假設一劑60元就超過10億元，如果依照指揮中心所稱進口一劑95元，就超過16億元，是怎樣規模的公司，可以一次接下政府17億元的採購訂單？而這家高登環球生醫有限公司的前身，是在102年6月28日成立順義屋食品有限公司，接著又變更為茴味食品有限公司，到了109年11月30日變更為高登環球生醫有限公司，110年8月5日獲准進口新冠快篩試劑，111年5月2日就收到中央疫情指揮中心16億元快篩試劑進口採購訂單標案。
鄭正鈐指出，這家高登環球生醫公司，無論是從順義屋食品還是現在的高登環球生醫公司，其資本額在經濟部工商登記公示資料查詢都是200萬元，一家200萬元的公司，如何能承攬16億元政府標案？即便是政府提出緊急授權專案標案，人民心中一定也有100個疑問，政府核准22家公司專案進口快篩試劑，那為何這1,700萬劑快篩試劑採購案，交由一家僅200萬元資本額的公司承攬？
鄭正鈐進一步指出，高登環球生醫公司的負責人劉緯澤先生，還有另外三家公司，分別是萬澤科技、澤寓貿易、萬寓建設，這4家公司過去曾未參與過政府任何標案，在22家專案核准進口快篩試劑公司中，相信無論從規模和體質來看，相信比高登環球有限公司更佳的大有人在，難道天上就這麼掉下來16億元標案給高登環球生醫公司，國民黨團合理懷疑其中是否有黑箱、不可告人的交換。