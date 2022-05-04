免等簡訊！健保快易通與自主回報系統介接　流程一次看懂

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健保署李伯璋署長表示，截至今年4月底止，健保快易通APP已有多達1,788萬人次下載，且健康存摺目前已超過860萬民眾登入使用，在防疫期間，它是民眾不可或缺的好幫手，包括提供民眾查閱COVID-19篩檢結果、疫苗施打紀錄、快篩購買紀錄，成功扮演科技防疫的角色。這次透過健康存摺與「COVID-19確診個案自主回報系統」進行介接，讓民眾在查看PCR檢測結果的同時，若是陽性個案，可立即自主回報，簡化作業流程。特別是健康存摺可授權眷屬管理，除了可藉此瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊外，萬一家中的長輩或小孩確診，民眾也可利用這個自主回報系統填寫疫調資料。
不過，健保署提醒，民眾在接受PCR檢驗時，務必留存正確的手機號碼，方便後續連繫。當民眾PCR檢驗結果出來後，從醫院端上傳檢驗結果到健康存摺，以及健保署將資料傳到疾管署的系統，由疾管署進行研判等作業，資料的串接時程約有3到6小時的落差，民眾若對填寫「COVID-19確診個案自主回報系統」有相關問題，請電洽1922或(02)7756-3970。
健保署表示，近年來，健保快易通APP的功能不斷精進，鼓勵民眾及早下載健保快易通APP並完成身分識別，才可擁有個人的健康管理好幫手！李署長提醒，面對疫情，民眾應戴好口罩、維持良好衛生習慣、保持正向思考，並且下載健保快易通APP完成身分識別，是取得「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」的最佳方式。若您使用的手機門號為本人申辦的月租型門號，可以使用「行動電話認證」；若您使用預付卡、使用公司或親友門號，請改用【裝置碼認證】，操作方式見下方QR code或參考健保署網站首頁/主題專區「非本人申請門號登入方式」。除了「健康存摺」外，還有「健保櫃檯」、「醫療查詢」、「虛擬健保卡」等多服務功能。民眾下載健保快易通APP，可在Google play及Apple store搜尋「健保快易通」、「健康存摺」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。