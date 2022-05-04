2千劑BNT供免費實驗用！兒童接種須等到貨期程

國內近日本土疫情持續延燒，不少家長擔憂尚未施打疫苗的孩童是否需要接種相關疫苗，而今（4）日有2000劑兒童劑型BNT疫苗於上午由華航CI062班次運送抵台，如通過檢測，後續將有利於該款兒童疫苗施打進程，對此疫情中心指揮官陳時中表示，這2千劑疫苗是免費供實驗使用，至於後續兒童疫苗的接種規劃，將待BNT兒童劑型77萬劑到貨後，再向國人報告「接下來會照進貨時程走」。
指揮中心於5月2日開始推動6至11歲的孩童接種疫苗計畫，截至昨日共有667名已完成接種，除了將持續對全國「疫苗不良事件通報系統」進行監測，還另外加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」以追蹤低於18歲的兒童以及青少年等。父母們皆可利用手機從疾管家介面申請加入，代為填寫接種後的健康回報。
指揮中心同時表示，為了加強監測兒童及青少年接種疫苗後的不良反應事件，將會主動追蹤接種各廠牌、各劑COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，如遇有民眾回覆接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾即時因應處置，以期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀，以及通報後的適切因應。
指揮中心也強調低於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代替未成年子女註冊以及填寫健康回報，至遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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