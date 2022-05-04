新北確診女違規外出喊放風 衛生局不予開罰！原因曝光
新北市一位國中女生確診遭匡列居家照護，結果卻被爆料在個人IG發文自曝「終於出來放風」，還錄影片強調自己人在外面。新北市衛生局昨（3）日證實確有此事，並表明若調查屬實會開罰，最重可罰200萬。不過衛生局今日表示不罰了，因調查結果認定該國中女並非故意違規，將加強防疫衛教，而不予裁罰。
衛生局表示，該國中女是4月26號採檢陽性確診，應要居家照護至5月6日，但該國中女誤以為自己是「3＋4」居隔類型，且因為她留下的電話有誤，衛生單位無法聯絡上她，她打電話給衛生單位時也因線路繁忙打不通，一直無法釐清相關規定。
因此在5月1日當天，該國中女由父親騎機車載她去醫院採檢，但醫院立即提醒她屬於確診者，這期間不可外出，父親就又載她回家。衛生局認為，該國中女外出並非故意違規而是誤以為要去醫院採檢，途中都有戴口罩做好防護措施，由於外出是出於對防疫規定有所誤會，將加強防疫衛教，此次不予裁罰。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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