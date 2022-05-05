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許瑋甯新片慘遭家暴　零下低溫「滑倒撞到頭」拒送醫

▲許瑋甯在新片《詭棋》慘被家暴。（圖／華映娛樂提供）
▲許瑋甯在新片《詭棋》慘被家暴。（圖／華映娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-05 00:00:00

跨國合作的懸疑驚悚電影《詭棋》由香港新銳導演胡樂筠執導，除了集合知名演員薇諾妮卡費瑞兒之外，台灣實力派女星許瑋甯與曹佑寧都參與演出。導演看過許瑋甯以往的作品，覺得她美麗又深具演技實力，特別邀請她演出電影中關鍵的角色，當她化上受到阻咒的鬼妝，靠幾個眼神和動作，就演出極度恐怖的氣氛，感染力十足，連國際工作團隊都被嚇到，原以為她只是個美女，看到她的演出後，對她的演技大感驚艷，直呼: 「她好會演，演技太棒了。」

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▲許瑋甯演技驚豔國際工作團隊。（圖／華映娛樂提供）
▲許瑋甯演技驚豔國際工作團隊。（圖／華映娛樂提供）
電影《詭棋》全程於奧地利的薩爾斯堡拍攝，故事描述一個安靜的毆洲小鎮，突然接二連三出現神祕的死亡案件，似乎和充滿靈異力量的「解憂棋」有關，而在警方介入調查後，小鎮中又出現了一對華人夫妻疑似受到靈異力量影響的案件。胡樂筠表示這是電影中警方觀察的第一個案子，成為關鍵劇情，她表示之前有看過許瑋甯演出的《紅衣小女孩》和《目擊者》，對她出色的表現印象深刻，成為她首選的演出人選。

胡樂筠表示許瑋甯演出的角色很複雜，與老公相愛相殺，對外是一對光鮮亮麗的年輕夫妻，但在家中慘被家暴，身上常傷痕累累，最後受到靈異棋盤「解憂棋」的詭異阻咒影響，起了報復之心，讓她陷入似人又似鬼的恐怖狀態中，戲份不重卻很有發揮，許瑋甯也樂於接受挑戰，在冬天飛往奧地利，在零下低溫中進行拍攝。

《詭棋》中，她與扮演老公的演員呂聿來兩人經常發生爭執並且動手，兩人為求真實的效果，很大方的接受彼此真的出力打，結果在老外工作人員因很重視人身安全，直呼絕對不行，但許瑋甯和呂聿來還是認真的打了幾回，打出最佳效果才收手。還有一場兩人在湖邊拉扯的戲，許瑋甯還不小心滑倒撞到頭，本來劇組想要安排她去醫院，但她檢查了一下自己的狀況，表示可以繼續拍攝，她說：「我真的沒事，湖邊真的超級冷，我身體還要躺在水中，趕快拍完才能趕快讓大家收工休息。」非常敬業。

▲許瑋甯拍湖邊拉扯的戲，不小心滑倒撞到頭。（圖／華映娛樂提供）
▲許瑋甯拍湖邊拉扯的戲，不小心滑倒撞到頭。（圖／華映娛樂提供）
許瑋甯在電影中除了化被家暴眼睛瘀血的傷妝演出，更因要演受到阻咒影響，而必須化上慘白面容的鬼妝，她一走出化妝室，便已經嚇到所有工作人員，混血的臉龐加上眼神，美麗又恐怖，已經效果十足，一開機，她幾個細微的動作，更是充滿恐怖氣氛。有一幕，她必需在地上爬行，最後倒地並流下眼淚，她的詮釋，無論情感還是時間點都掌握的剛剛好，導演胡樂筠說：「那個眼淚很短，但畫面很震撼，所有人都被她的演技嚇到。」導演表示還聽到國外工作人員事後都在討論讚美許瑋甯的演技，「證明她的演出真的很棒，讓外國工作人員都印象深刻。」

▲許瑋甯化傷妝演出。（圖／華映娛樂提供）
▲▼許瑋甯化傷妝演出。（圖／華映娛樂提供）
▲▼許瑋甯化傷妝演出。（圖／華映娛樂提供）
▲許瑋甯鬼妝令人不寒而慄。（圖／華映娛樂提供）
▲許瑋甯鬼妝令人不寒而慄。（圖／華映娛樂提供）
《詭棋》劇情描述一個人煙稀少的毆洲小鎮，平日連竊盜案都沒有，竟然出現恐怖的連續殺人案件，小鎮居民在一個月內陸續死亡，女警塔瑪拉（伊莉絲蕾薇斯克 飾）從前的刑警搭檔也是死者之一，讓小鎮的耳語不斷。塔瑪拉在查案的同時，發現一支警方審訊的錄影帶，讓她想起一直以來行為古怪的母親莉亞（薇若妮卡費瑞兒 飾），因為莉亞在青少年時期曾與高中同學們一起玩名為「消苦根」的棋盤遊戲，可以引發一股神祕的復仇力量，讓他們樂此不疲，但一次玩遊戲時發生了火災，同學們全都死亡，莉亞是唯一的倖存者，但精神出狀況，更失去視力，而「消苦根」遊戲也消失無蹤。但現在似乎這股力量又在小鎮漫延，塔瑪拉面對母親可能成為嫌犯，小鎮鎮民又接連死亡，要如何阻止這股取人性命的神力量？（編輯：楊穎軒）


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