許瑋甯新片慘遭家暴　零下低溫「滑倒撞到頭」拒送醫

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胡樂筠表示許瑋甯演出的角色很複雜，與老公相愛相殺，對外是一對光鮮亮麗的年輕夫妻，但在家中慘被家暴，身上常傷痕累累，最後受到靈異棋盤「解憂棋」的詭異阻咒影響，起了報復之心，讓她陷入似人又似鬼的恐怖狀態中，戲份不重卻很有發揮，許瑋甯也樂於接受挑戰，在冬天飛往奧地利，在零下低溫中進行拍攝。
《詭棋》中，她與扮演老公的演員呂聿來兩人經常發生爭執並且動手，兩人為求真實的效果，很大方的接受彼此真的出力打，結果在老外工作人員因很重視人身安全，直呼絕對不行，但許瑋甯和呂聿來還是認真的打了幾回，打出最佳效果才收手。還有一場兩人在湖邊拉扯的戲，許瑋甯還不小心滑倒撞到頭，本來劇組想要安排她去醫院，但她檢查了一下自己的狀況，表示可以繼續拍攝，她說：「我真的沒事，湖邊真的超級冷，我身體還要躺在水中，趕快拍完才能趕快讓大家收工休息。」非常敬業。
許瑋甯在電影中除了化被家暴眼睛瘀血的傷妝演出，更因要演受到阻咒影響，而必須化上慘白面容的鬼妝，她一走出化妝室，便已經嚇到所有工作人員，混血的臉龐加上眼神，美麗又恐怖，已經效果十足，一開機，她幾個細微的動作，更是充滿恐怖氣氛。有一幕，她必需在地上爬行，最後倒地並流下眼淚，她的詮釋，無論情感還是時間點都掌握的剛剛好，導演胡樂筠說：「那個眼淚很短，但畫面很震撼，所有人都被她的演技嚇到。」導演表示還聽到國外工作人員事後都在討論讚美許瑋甯的演技，「證明她的演出真的很棒，讓外國工作人員都印象深刻。」
《詭棋》劇情描述一個人煙稀少的毆洲小鎮，平日連竊盜案都沒有，竟然出現恐怖的連續殺人案件，小鎮居民在一個月內陸續死亡，女警塔瑪拉（伊莉絲蕾薇斯克 飾）從前的刑警搭檔也是死者之一，讓小鎮的耳語不斷。塔瑪拉在查案的同時，發現一支警方審訊的錄影帶，讓她想起一直以來行為古怪的母親莉亞（薇若妮卡費瑞兒 飾），因為莉亞在青少年時期曾與高中同學們一起玩名為「消苦根」的棋盤遊戲，可以引發一股神祕的復仇力量，讓他們樂此不疲，但一次玩遊戲時發生了火災，同學們全都死亡，莉亞是唯一的倖存者，但精神出狀況，更失去視力，而「消苦根」遊戲也消失無蹤。但現在似乎這股力量又在小鎮漫延，塔瑪拉面對母親可能成為嫌犯，小鎮鎮民又接連死亡，要如何阻止這股取人性命的神力量？（編輯：楊穎軒）