高市今＋987例　高市府宣布國三生考前一周改線上教學

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同時，為因應即將到來的國中教育會考，且積極降低考生試前到校染疫風險，高市府教育局長謝文斌也宣布，高市各國中三年級學生考前一周調整為線上教學，並請學校針對該周課程安排應送課程發展委員會討論通過。線上教學期間，若學生有特殊因素（如：有特殊照顧需求等）須到校者，學校亦須妥為安排。
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也說明相關疫調及確診者足跡，潘炤穎表示，中央今公布高雄今新增1021例本土病例，扣掉長期在外縣市生活者，高雄今新增987例本土病例，包括居隔期間陰轉陽135例，外縣市旅遊史30例，特定娛樂場所13例，密切接觸者有800例（同住親友341例、餐飲娛樂152例、職場環境287例、高風險場域20例），新案疫調中有9例。
潘炤穎指出，外縣市旅遊史30例，從全島北中南東到離島金門、澎湖都有，社區因症就醫佔494人，由此可見社區感染風險比想像中嚴重。校園全校停課14間、停班231班，居家隔離751人。
潘炤穎也公布高風險場域活動足跡，包括特定娛樂場所有大帝國舞廳、金磚精品會館、高雄麗緻會館、凱撒帝苑、六星級養生會館、快樂紅小酒部、王牌精品會館、羅馬帝國酒店、168商務酒店。另外，有多處是店家工作人員染疫，包括萊爵賓時尚美髮、湶美妍中華店、悅聖音樂餐廳、基隆活海產鱉大王、天藝商旅、瑞豐夜市烏龍麵攤、鳳西黃昏市場肉攤等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。