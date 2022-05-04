羅智強戶籍遷至桃園龜山 在地立委：一定比在北市更幸福
欲參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強今（4）日將戶籍遷到桃園市龜山區，惟其並未辭掉台北市議員職務，引發論戰。桃園龜山在地立委鄭運鵬表示，羅智強成為桃園市民後，他的幸福感一定會比在台北市更高，至於羅智強保留台北市議員的身分，同時宣稱要在桃園參選桃園市長也公開自己搬家到桃園，這樣的選擇完全尊重，但這樣的選擇也會被台北與桃園市民的檢視。
鄭運鵬說，恭喜羅智強成為新桃園人，這幾年來桃園市是台灣人口成長最快的城市，不管就學就業、成立家庭都是良好的首選城市，想必羅智強也是這樣被吸引而來。
鄭運鵬說，不管羅智強以後有沒有要選舉，即便搬來他的選區龜山經營，大家都誠心歡迎，相信羅智強成為桃園市民後，他的幸福感一定會比在台北市更高。
鄭運鵬認為，國民黨在選舉方面一直採取最保守的本地主義，政治不只鎖國也鎖城市，完全不歡迎外來人來經營很奇怪，前桃園縣長朱立倫過去也跑去隔壁新北市選市長，新北市民也沒有排斥他，但現在卻排斥羅智強議員來桃園發展。
鄭運鵬強調，如果羅智強保留台北市議員的身分，同時宣稱要在桃園參選桃園市長也公開自己搬家到桃園，這樣的選擇完全尊重，但這樣的選擇也會被台北與桃園市民的檢視，相信他也有被檢視的雅量。