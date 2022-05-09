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「親愛的家鄉，你好嗎？」 　羅美玲：新住民看到就掉淚

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-05-09 15:04:40

民進黨婦女部4日舉行新住民新書「親愛的家鄉，你好嗎？」發表會。不分區立委羅美玲說，看到這個題目，眼淚就掉下來。因為，受到疫情關係，她2019年就沒辦法回去馬來西亞。後來，又因為擔任立委，不可能請這麼長的的假。

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民進黨婦女部今日舉行「親愛的家鄉，你好嗎？」

婦女部主任許嘉恬指出，去年舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」2021全國新住民及新二代圖文徵件競賽，為記錄下這些扣人心弦的故事，並促進大眾對新住民族群的理解，將得獎的16篇作品編排成冊出版。

由於疫情關係，很多新住民無法回家。也是新住民出身的不分區立委羅美玲說，她看到這個題目「親愛的家鄉，你好嗎？」，眼淚就掉下來。

民進黨主席蔡英文致詞說，過去兩年多來，受到疫情影響，許多新住民朋友是無法返鄉，特別想念在遠方的親友。她要謝謝婦女部用心舉辦這次徵件活動，讓新住民與新二代可以抒發對家鄉的思念。她也感謝參加的朋友用文字、照片說出對家鄉想念，也分享對台灣新故鄉的感人故事。

蔡英文說，現在台灣新住民、新二代人口已經超過1百萬人，在台灣這個大家庭，新住民是重要家人；也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量。

蔡英文說，過去幾年她走訪各地，遇到許多認真、有才華的新住民，大家都很拼、努力，一起為台灣創造繁榮發展。

蔡英文說，未來政府也會繼續推動新住民政策，重視新住民子女教育，也要請大家與政府一起努力，推廣自己的語言、文化，讓每個台灣人都能更彼此瞭解，才能共同打造更包容、開放社會。

蔡英文說，她剛剛坐下面聽大家講話，很贊同一句話，「過去的4百年我們是移民社會，我們現在還展開雙手，來歡迎來自四面八方的新移民，讓台灣更加的豐富。」

蔡英文說，「現在各位是新移民、新二代，但4百年後也是台灣的祖先了。」最後也歡迎所有的得獎人，並預祝新住民母親，「母親節快樂」。

最後，蔡英文頒發剛出爐的新書給每一位得獎者。

新聞來源為Newtalk 新頭殼


民進黨主席蔡英文頒獎給首獎得主洪萱禎 圖：林朝億/攝
民進黨主席蔡英文頒獎給首獎得主洪萱禎 圖：林朝億/攝


總統蔡英文 圖：林朝億/攝
總統蔡英文 圖：林朝億/攝

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