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把握明後兩天陽光快閃！週末華南雲雨區東移　雨彈炸全台

▲把握明後兩天稍微穩定的天氣！中央氣象局預估，週末受到華南雲雨區東移影響，全台各地都將轉為有短暫陣雨的天氣型態。（圖／NOWnews資料照片）
▲把握明後兩天稍微穩定的天氣！中央氣象局預估，週末受到華南雲雨區東移影響，全台各地都將轉為有短暫陣雨的天氣型態。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-04 16:44:13

由於東北風逐漸減弱，今（4）日白天開始各地天氣慢慢趨於穩定，高溫也明顯回升，高雄內門出現攝氏32.6度高溫。中央氣象局指出，明後兩天（5/5~5/6）算是這週天氣最穩定的時候，除了基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區大多為多雲到晴的天氣，但要特別提醒宜蘭、北花蓮仍可能有局部較大雨勢出現。下一波天氣轉變將落在週六（5/7）下半天，受到華南雲雨區東移影響，週末全台各地都將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，民眾週末安排戶外活動要留意天氣變化。

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氣象局技正王君賢指出，明後兩天各地氣溫持續回暖，北部及東部地區高溫約攝氏25到28度，大致上舒適到偏暖，中南部地區高溫約攝氏29到31度，除了基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨之外，西半部地區大多為多雲到晴，不過午後山區可能有局部短暫陣雨。

原先氣象局預估，週末可能有一道鋒面通過，但根據最新資料顯示，這波鋒面結構相當鬆散且不明顯，不過因為華南地區有大量水氣東移，導致週末各地天氣仍舊相當不穩定。預估週六下半天開始雨勢就會逐漸出現，到下週一之前，全台各地都將轉為有短暫陣雨的天氣，其中北部及東半部地區要留意有可能有較大雨勢。

王君賢說，這波華南雲雨區影響期間，受到降雨及東北風轉強影響，北部地區氣溫稍降至攝氏24到26度，中南部地區高溫約攝氏28到30度。

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