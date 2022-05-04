Omicron傳染太快！美國死亡激增 疫苗效力減弱恐為原因
新冠肺炎大流行期間，因疫苗問世讓疫情出現曙光，甚至有段期間，在美國染疫死亡的案例中，絕大多數都是未接種疫苗的患者。不過有分析指出，近幾個月因為出現更具傳染性的變異株，再加上疫苗保護作用隨著時間推移減弱，導致老年人或是免疫低下的族群即使接種過疫苗，仍然面臨感染風險，更成為了死亡案例中的其中一人。
根據《華盛頓郵報》分析美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，感染高度傳染性的Omicron變異株的案例在近來急速增加，美國今年1月、2月的死亡數，其中有42%是已經接種過疫苗的人。但看到去年9月Delta變異株流行期間，已接種疫苗者佔死亡數中的23％。兩段時期的數據比較之下，可以看出Omicron變異株的影響力已經越來越大。
這些數據基於感染日期，僅限於已知疫苗接種狀態的病例樣本。數據表明，染疫死亡的案例以老年人和免疫系統受損的人佔大多數。在Omicron變異株流行期間的死亡案例中，近3分之2年齡在75歲及以上。報導指出，雖然大部分老年人都已經接種疫苗，但是隨著時間的推移，疫苗效力也會跟著減弱。
不過數據也顯示，與已經接種疫苗的人相比，未接種疫苗的人仍然更加容易染疫，且更容易有重症甚至是死亡的風險。加州大學爾灣分校公共衛生教授諾伊默（Andrew Noymer）表示，「未接種疫苗的人絕對比有接種的人更有風險」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。