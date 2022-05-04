仁德服務區展出SDGs創意挑戰賽作品 亞太冠軍來自台南

統一超商響應金管會「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」推展綠色營運，自今 (4) 日起，於高速公路仁德服務區站內舉辦「全球 SDGs 創意挑戰賽」特展，今日與高公局、英國文化協會、公益團體共同舉辦開幕活動，現場除展出得獎優勝作品外，也將舉辦各式互動課程及體驗教學，推動永續發展教育，邀請用路人共襄盛舉，為地球付出心力。

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本次活動「 do your :bit 」是由 Micro:bit 教育基金會與聯合國兒童基金會、英國文化協會所共同推動的 SDGs 全球創意挑戰賽， Micro:bit 教育基金會是一個於 2016 年在英國倫敦成立的非營利組織，由創始夥伴 :Arm 安謀 , Amazon 亞馬遜 , BBC 英國國家廣播公司 , British council 英國文化協會 , IET 國際工程學會 , Microsoft 微軟 , Samsung 三星電子 .... 所共同推動全球資訊教育普及化的計畫，致力於鼓勵全球每個孩子創造他們最好的數位未來。

「do your :bit」 是一項風靡全球 8-18 歲青少年的 micro:bit 微型電腦創意挑戰賽，透過解決在現實生活中面臨的問題，將孩子的想像力結合科技及創造力，為全球永續發展目標提出解決方案。從 2019 年開始，世界各地的兒童便帶著 micro:bit 參與了全球性創意挑戰賽，透過參與這個挑戰，年輕人將可利用科技技術的創造性練習中，為實現全球可持續發展目標提供解決方案。其中，台南市大同國小學童學生陳可忻、劉子晴、鄭承恩，以聯合國的全球永續發展目標 (SDGs) 之目標 13- 氣候行動作為主題。以極端氣候下，強降雨將造成溪流暴漲，以浮島創作概念設計「鳥巢守護者」參賽。他們發現竹溪岸邊鳥巢會因強降雨而被淹沒，設計出只要當水位達到一定高度，就能結合太陽能把上有鳥巢的浮島拉到安全處，讓巢中幼鳥平安，此作品參加 BBC 的「 do your:bit 全球挑戰賽」在眾多參賽者中獲得亞太冠軍，實屬不易。

▲高速公路仁德服務區除展出得獎作品外，也有互動課程及體驗教學，歡迎用路人一同參與（圖／記者林怡孜攝，2022,05,04）