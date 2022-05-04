仁德服務區展出SDGs創意挑戰賽作品 亞太冠軍來自台南

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次活動「do your :bit」是由Micro:bit教育基金會與聯合國兒童基金會、英國文化協會所共同推動的SDGs全球創意挑戰賽，Micro:bit 教育基金會是一個於2016年在英國倫敦成立的非營利組織，由創始夥伴:Arm安謀, Amazon亞馬遜, BBC英國國家廣播公司, British council英國文化協會, IET國際工程學會, Microsoft微軟, Samsung三星電子....所共同推動全球資訊教育普及化的計畫，致力於鼓勵全球每個孩子創造他們最好的數位未來。
「do your :bit」是一項風靡全球8-18歲青少年的micro:bit微型電腦創意挑戰賽，透過解決在現實生活中面臨的問題，將孩子的想像力結合科技及創造力，為全球永續發展目標提出解決方案。從2019年開始，世界各地的兒童便帶著micro:bit參與了全球性創意挑戰賽，透過參與這個挑戰，年輕人將可利用科技技術的創造性練習中，為實現全球可持續發展目標提供解決方案。其中，台南市大同國小學童學生陳可忻、劉子晴、鄭承恩，以聯合國的全球永續發展目標(SDGs)之目標13-氣候行動作為主題。以極端氣候下，強降雨將造成溪流暴漲，以浮島創作概念設計「鳥巢守護者」參賽。他們發現竹溪岸邊鳥巢會因強降雨而被淹沒，設計出只要當水位達到一定高度，就能結合太陽能把上有鳥巢的浮島拉到安全處，讓巢中幼鳥平安，此作品參加BBC的「do your:bit全球挑戰賽」在眾多參賽者中獲得亞太冠軍，實屬不易。
2022年度的全球創意挑戰賽也已經開始受理報名，展期間每周六舉辦兩場次親子程式體驗課程，現場除了得獎的活動作品展覽也有舉辦公益義賣，由南區養護工程分局聯合「家扶中心」與「唐氏症協會」於現場義賣，藉由義賣活動一同為社會弱勢團體加油打氣，也為由社會關懷的角度為永續發展盡一份力。