為降低醫療體系負擔 陳其邁成立快篩門診落實輕重症分流
高雄今（4）日新增987例確診個案，再創新高，為減少大醫院負擔，市長陳其邁表示，高雄將成立快篩門診，不限大人和小孩，主要利用多間初級醫療院所，分擔大醫院的負擔。陳其邁強調，快篩陽去做PCR採檢時，就會因症處理，即使輕症也是，快篩門診的用意就是藉基層醫師參與，讓防疫體系更強，減少大醫院負擔。
高市府指出，中央公布高雄新增1021案，但因部分個案北漂長期不在高雄，經轉介後高雄市新增987例。而停課的學校隨著確診數增加，陳其邁昨天表示，只要家中有成員快篩陽性，家裡的小孩也需快篩，且不論陰性或陽性都暫時不能到校，該情況不列入出缺勤紀錄。
陳其邁表示，快篩門診成立主要設計目的就是輕重症分流，輕症、無症狀正常就居家照護，在家照護會接到專責基層診所醫師視訊診療，每天也會有診所護士對確診者的身體狀況做關心。
另外，在兒童疫苗接種部分，統計到今天中午止，高市已完成16間國小584人接種， 目前無不良反應；陳其邁指出，在高雄兒童確診約佔11%，將心比心，小朋友即使是輕症，家長還是希望能給醫生看診，因此高市會設兒童快篩陽性門診，必要時醫生會協助病童轉診。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。