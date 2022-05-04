順風車！小水豚踩象龜背逛街　網笑翻：搭「烏ber」嗎？

這台「烏ber」載得客人也太古錐了啦！國外一名飼主養了好幾隻蘇卡達象龜以及水豚，由於牠們都個性溫和好相處，因此飼主將牠們放在一起飼養。沒想到日前有一隻調皮的小水豚竟然站在一隻蘇卡達象龜的背上「逛街」，網友看到這逗趣的畫面都忍不住喊：「安全代駕喔！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲這天龜龜的休息區裡，竟然有一隻小水豚踩在蘇卡達象龜的背上兜風。（圖／TikTok帳號akittinant）影片一開始就見到一隻小水豚站在一隻蘇卡達象龜的背上，由於牠還未成年，體型比蘇卡達象龜小上許多，但是調皮的牠卻站在人家的背上，一臉淡定地享受這趟旅程，而脾氣好的大龜也沒有反抗，反而有耐心地載著小水豚「慢速兜風」，一豚一龜就這樣悠閒地四處逛逛，最後慢慢揹著小水豚抵達青草放置區，牠才心滿意足地「下車」吃草，結束這一趟搭順風車的體驗！▲小水豚：龜龜大大，你好啊！（圖／TikTok帳號akittinant）▲小水豚：偶們要出花囉！（圖／TikTok帳號akittinant）▲蘇卡達龜慢慢走，小水豚則一臉淡定地待在背上。（圖／TikTok帳號akittinant）▲就這樣蘇卡達象龜將小水豚載到青草區……（圖／TikTok帳號akittinant）▲小水豚：偶到站惹，掰囉！（圖／TikTok帳號akittinant）▲原來後面還有許多「烏ber」呢！（圖／TikTok帳號akittinant）影片也被分享到臉書粉專「水豚迷因 Capybara Memes」，短短2天就吸引超過26萬人次觀看，許多網友都紛紛笑說：「超級無敵可愛」、「真的是烏ber」、「可愛！水豚車車」、「難得換他欺負人」、「陸龜脾氣真的超級好，換成澤龜要咬人了」、「自己走早就到了…」、「好療癒」、「安全代駕喔～」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）@akittinant♬ Very cute melody by marimba tone(39813) - Mitsu Sound同場加映另一支影片，看來小水豚真的是搭車上癮了呢！@akittinant♬ Tokyo Drift - Xavier Wulf超巨動物照斷層！85歲象龜重達272公斤 粉絲橫跨三代美國地獄鎮聘大眼黑貓擔任「一日鎮長」！網喊：支持連任奴才骨折動手術！剛收編黑貓黏身邊呼嚕安慰：我來陪妳